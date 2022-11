Pochi sanno che si potrebbero fare assorbire gli ematomi più velocemente con rimedi naturali

Un po’ tutti fin da bambini abbiamo sperimentato cadute o urti di vario genere. Pensiamo ai primi tentativi di andare in bicicletta o alle zuffe tra compagni. Un ricordo va anche all’autoscontro del luna park. Si tornava a casa un po’ doloranti e con qualche segno nero sulla pelle.

Anche da adulti può verificarsi la comparsa di ematomi. A parte possibili cause legate all’età avanzata e a patologie particolari, ce ne possono essere molte altre e più frequenti. L’ematoma sarebbe un travaso di sangue che si accumula in un punto sottoposto a un trauma. Rompendosi i vasi sanguigni, potremmo avere sulla zona dolore, gonfiore e soprattutto una macchia scura. Lentamente il colore cambia in seguito alla degradazione dell’emoglobina. Da blu si passerà al viola e poi al giallo. In poche settimane o anche meno l’ematoma sarà assorbito e la zona tornerà al colore naturale.

Pochi sanno che si potrebbero fare assorbire gli ematomi con semplici ingredienti

Per velocizzare questo processo, e se è il caso attutire il dolore, ci sarebbero molte creme in commercio. Quelle più comuni avrebbero arnica o calendula tra i componenti. Prima di tutto, però, sulla zona del trauma potrebbe essere utile mettere del ghiaccio. Attenzione a come fare. Il ghiaccio non dovrebbe toccare la cute direttamente, ma avvolto con un panno di cotone. Sarebbe ideale la borsa apposita dove inserire dei cubetti. Sarebbe di conforto, temporaneamente, anche della semplice acqua fredda. Il ghiaccio agirebbe da vasocostrittore e farebbe sentire meno dolore.

Tra gli altri rimedi popolari sembrerebbe avere efficacia la patata. Tagliamone una fettina e applichiamola sull’ematoma per una decina di minuti. Stesso effetto si dice abbia la camomilla. Dopo aver messo in infusione la nostra bustina, lasciamo raffreddare l’acqua. Imbeviamo poi un dischetto di cotone e posizioniamolo sulla zona da trattare. Potremmo ripetere l’operazione alcune volte al giorno.

Un impacco che potrebbe aiutare

Ci sarebbe anche un’altra sostanza molto nota nel campo estetico, l’argilla. Sembrerebbe avere proprietà utili sulla pelle grassa o mista. Ci sono tante maschere da preparare a casa a scopo purificante. L’argilla avrebbe un potere assorbente che agirebbe anche sugli ematomi. Un altro rimedio naturale tradizionale prevede, quindi, un impacco preparato con:

un po’ di polvere di argilla verde;

olio essenziale di menta;

olio d’oliva;

acqua.

Mescoliamo una goccia o due di olio essenziale di menta in un po’ di olio d’oliva. Mettiamo in una ciotolina un cucchiaio di argilla verde e pian piano aggiungiamo dell’acqua e poi l’olio. Mescoliamo fino a formare una crema. Ora mettiamone un po’ sull’ematoma e copriamo con una garza o una pellicola. Laviamo dopo mezz’ora.

Pochi sanno che si potrebbero fare assorbire gli ematomi, quindi, anche con l’argilla e altri rimedi naturali. Bisognerebbe, però, essere cauti nell’uso di certe sostanze su un soggetto allergico.