È questa la stagione ideale per stare all’aria aperta, invitando amici a casa per gustare una bevanda fresca e apprezzare del cibo sfizioso in tranquillità.

Utilizzando un prodotto a costo zero, è possibile preparare uno straordinario aperitivo semplicemente utilizzando la nostra creatività, tenendo d’occhio le calorie.

Basta solo 1 alimento del nostro orto per creare un aperitivo gustoso e leggero

Stiamo parlando delle zucchine, che sono consigliatissime da raccogliere e consumare in questo periodo, proprio perché sono più ricche di nutrienti.

Per sorprendere i nostri ospiti basterà preparare le chips di zucchine, creando uno snack dietetico e sfizioso.

Avremo solo bisogno di due ingredienti, zucchine e sale fino e daremo vita ad un piatto povero di grassi ma allo stesso tempo croccante e goloso.

Inoltre, questa ricetta è molto semplice, adatta anche a chi non ha tempo o voglia di dedicare troppe energie alla cucina.

Dovremo semplicemente tagliare le zucchine a rondelle, dopo averle lavate e asciugate accuratamente.

Posizioniamole in un vassoio ricoperto di carta da cucina e lasciamole asciugare per qualche ora.

Poi dobbiamo sistemarle in una teglia rivestita di carta forno, salarle a preferenza e infornarle a bassa temperatura, all’incirca 100°.

Attendiamo finché vedremo che saranno croccanti. Il tempo di cottura varia a seconda dello spessore e del tipo di zucchine, di solito è di circa 40 minuti.

In alternativa potremo sfruttare le giornate soleggiate, che però non siano ventilate o troppo umide.

È importante, però, ricordarsi di riparare il tutto con delle retine, per scongiurare il rischio che gli insetti si posino sui nostri ortaggi.

Altrimenti, se abbiamo un essiccatore, sarà ancora più semplice disidratare le zucchine accorciando allo stesso tempo anche i tempi di preparazione.

Ecco un’altra ricetta

Se le nostre zucchine sono accompagnate dal fiore, possiamo friggerlo in pastella ma è delizioso anche ripieno e cotto al forno.

Dopo averlo lavato e asciugato, potremo togliere i pistilli e riempirlo con della scamorza o con mozzarella ed un’acciuga.

Passiamolo nel pan grattato, posizioniamolo nella pirofila con dell’olio e cuociamolo in forno a 180 gradi per circa cinque minuti.