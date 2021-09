La matita occhi è il trucco che non deve mai mancare nella trousse di ogni donna poiché fa davvero la differenza.

In negozio ne possiamo trovare di diversi tipi e tonalità, per dare vita al nostro look in base anche al nostro colore degli occhi.

Ogni persona è differente esteticamente, per esempio chi ha gli occhi verdi dovrebbe utilizzare questi semplici trucchi per metterli in risalto in maniera ottimale.

La versione più utilizzata è senza dubbio sempre quella nera, infatti, rispetto ad altri colori si adatta ad ogni tipologia di trucco.

La matita occhi è incredibilmente versatile ma il metodo preferito, ancora oggi, consiste nella classica linea della rima cigliare inferiore.

Pochi sanno come mettere la matita per intensificare lo sguardo in una sola mossa

Come anticipato, molti utilizzano la matita occhi nera all’interno della rima cigliare inferiore ma solo pochi sanno che si può applicare anche in quella superiore.

La cosa fondamentale è scegliere una matita dalla buona qualità e tenuta, altrimenti otterremo degli scarsi risultati.

Il metodo che andremo ad utilizzare aiuta ad intensificare incredibilmente lo sguardo, conferendo un effetto naturale che molti amano mantenere.

Inoltre, applicarla nella rima cigliare superiore può aiutarci ad infoltire visivamente le ciglia, nel caso avessimo dei piccoli spazi tra le une e le altre.

La procedura è semplice, basterà partire dalla parte interna dell’occhio e procedere attentamente e delicatamente lungo la linea.

Disegniamo dei piccoli trattini lungo la rima cigliare superiore, dall’interno dell’occhio fino a completare la linea.

Avremo in poco tempo ottenuto un risultato naturale e visivamente bello, adatto a chi vuole cambiare il proprio look mantenendo comunque un trucco semplice.

Pochi sanno come mettere la matita per intensificare lo sguardo in una sola mossa e con un metodo facile, veloce e adatto ad ogni occasione.

Consigli

Nel caso avessimo le ciglia di colore chiaro, possiamo pensare di optare per una matita occhi di tonalità marrone.

L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è scegliere una matita di buona qualità e dalla punta morbida ma non troppo che ci aiuterà molto.

È importante sapere come mettere la matita sugli occhi, così da sentirci più sicure quando usciamo.

Per tracciare una linea molto definita, bisogna armarsi di pazienza e soprattutto avere una mano ferma.

