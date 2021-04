Truccarci prima di uscire di casa è un irrinunciabile rituale di inizio giornata, ci fa sentire meglio anche quando abbiamo il volto assonnato di prima mattina.

Negli ultimi anni, l’eyeliner ha iniziato ad essere sempre più utilizzato dal mondo femminile.

È molto amato e desiderato da tutte ma può sembrare difficile da applicare, infatti spesso ci si rinuncia per paura di un risultato deludente.

Al contrario di quello che si può pensare, tutte possiamo mettere l’eyeliner, bisogna semplicemente imparare ad applicarlo con precisione.

In questo articolo scopriremo l’incredibile metodo che pochi conoscono per applicare efficacemente l’eyeliner e ottenere dei risultati straordinari in poche mosse.

Metodologia

Per prima cosa dovremo essere sedute in un punto luminoso.

Fondamentale è scegliere il pennellino giusto che deve essere leggermente rigido per consentire una migliore precisione nella realizzazione della linea.

Prima di applicarlo dovremo creare una base stendendo della cipria che gli darà una maggiore aderenza.

Teniamo le palpebre socchiuse durante l’applicazione e cerchiamo di non tirare l’occhio verso l’esterno come facciamo solitamente quando applichiamo invece la matita.

Successivamente disegniamo l’angolo esterno, così potremo decidere dove terminerà la virgola e facciamo la stessa cosa sull’altro occhio.

Pian piano portiamo il tratto verso la parte interna del nostro occhio e mentre ci avviciniamo al termine assottigliamo la linea mantenendo costante la pressione.

Qual è il segreto

Per applicarlo senza difficoltà basterà creare dei piccoli puntini all’attaccatura delle ciglia, per poi unirli creando un’unica linea.

Avremo così un effetto naturale e adatto a tutte le occasioni.

Per una lunga durata, dopo aver applicato l’eyeliner ci metteremo sopra dell’ombretto utilizzando un pennellino con il quale poi ripasseremo la linea attorno agli occhi.

Se non riusciamo proprio a sentirci sicure potremo provare a tracciare la linea con una matita per poi passarci l’eyeliner sopra, sarà più semplice.

Per correggere qualche eventuale sbavatura, basterà utilizzare una matita di colore carne da stendere sotto la linea di eyeliner che abbiamo precedentemente tracciato.