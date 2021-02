La matita è uno di quei trucchi che non mancano mai nel beauty case di una donna.

Ci sono tantissimi buoni motivi per imparare ad applicare la matita per gli occhi. Questa rappresenta una vera e propria magia sia per il trucco di occhi piccoli che per quello di occhi grandi. È davvero in grado di dare al nostro viso una marcia in più.

Mettere la matita sugli occhi in modo impeccabile è una tecnica che si impara ricercando il metodo giusto, provando e riprovando. Solo l’esperienza, infatti, può dare la sicurezza giusta con cui tracciare sull’occhio una linea dritta e senza errori.

Anche dopo aver imparato, purtroppo, non è detto che il risultato che ottenuto si mantenga poi a lungo. Ci troviamo spesso di fronte ad un trucco che non tiene, che non sta mai al suo posto e sbava in continuazione.

Le matite che non colano sono dette “waterproof”, ideali per chi la pelle grasse oppure da applicare in estate.

Ce ne sono di diversi tipi e, prima di trovare la matita occhi adatta a noi, dovremo provarne tante.

Spesso ci troviamo in preda allo sconforto a chiederci come mettere la matita sugli occhi. Ecco alcune dritte.

Come mettere la matita sugli occhi

La matita sbava più facilmente quando sul contorno occhi non c’è un prodotto a contrasto.

Applichiamo un po’ di cipria oppure di correttore, o entrambi, per fissare la matita nella rima inferiore.

Il metodo migliore è tratteggiare dei punti/trattini sull’occhio, in modo da preparare una vera e propria “mappa geografica”.

Tutto ciò che si dovrà fare dopo sarà disegnare la linea, fino ad unire tutti i puntini.

Consigliamo di tenere la palpebra tirata con le dita, e di inclinare la matita in modo da disegnare con il lato invece che con la punta.

Altra cosa importante è che bisogna temperare bene la matita, altrimenti i trattini sembreranno doppi.

Prendiamo poi il pennello e cerchiamo di sfumare la matita mediante un movimento laterale dall’interno verso l’esterno dell’occhio.

Ecco come mettere la matita sugli occhi, non resta che far pratica.