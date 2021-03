Gli occhi verdi non sono tanto diffusi nel nostro Belpaese ma chi ha questo colore, indubbiamente affascinante, deve assolutamente valorizzarli.

E come fare?

Chi ha gli occhi verdi dovrebbe utilizzare questi semplici trucchi per metterli in risalto

Quando utilizziamo la matita per gli occhi è preferibile utilizzarne una color burro. E ciò appunto perché rende il nostro sguardo più luminoso e intenso.

L’eyeliner è un toccasana perché rende lo sguardo più profondo.

Si consiglia di evitare quello nero. E optare per uno di colore grigio scuro o di tonalità marrone.

Stessa cosa vale per il mascara, che è sicuramente fondamentale sempre per dare valore al nostro sguardo.

Inoltre è consigliato stendere il primer sia sulla palpebra mobile che sull’arcata sopraccigliare.

Bisogna lasciarlo asciugare per qualche secondo e poi procedere con gli ombretti.

Scegliere i giusti ombretti

Per valorizzare il verde degli occhi si possono scegliere ombretti in polvere dai colori caldi.

Di giorno sono suggeriti ombretti di un marrone neutro con sfumature rossastre.

Ottimo anche l’ombretto di colore bronzo metallico, rame o dorato per un look elegante.

Al di là di questo sono consigliate tutte le tonalità che vanno dal pesca al rosa.

Bisogna sottolineare che il colore che maggiormente li mette in risalto è il viola in tutte le sue sfumature.

Se amiamo il verde il segreto è sceglierne uno più scuro da utilizzare come ombretto.

Cerchiamo di evitare, invece, quelli di colore blu o porpora dalle sfumature bluastre.

Gli ombretti di questo tipo, infatti, tendono a spegnere gli occhi.

Il blush color pesca è ideale in quanto darà un tocco radioso al nostro viso.

Il rossetto

Per quanto riguarda il rossetto, sono ideali quelli di tonalità rosa chiaro, quello classico rosso e per chi se la sente anche quello viola.

Insomma, chi ha gli occhi verdi dovrebbe utilizzare questi semplici trucchi per metterli in risalto, sia nel quotidiano sia per le occasioni speciali.