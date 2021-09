Oggi facciamo tutto con Internet. Lavoriamo da casa, ci teniamo in contatto con amici e parenti, ascoltiamo musica e vediamo film, prenotiamo visite mediche, facciamo la spesa e tanto altro ancora.

Insomma, l’impressione oggi è che non avere Internet equivalga a non esserci. E questa affermazione, purtroppo, non sembra esagerata. Basti pensare a quante persone abbiamo recuperato grazie ad Internet e ai social network, persone che non vedevamo da tempo e che non sapevamo che fine avessero fatto.

Ecco perché avere una connessione Internet da casa è diventato quasi indispensabile. Il problema è che il segnale non sempre è dei migliori. Esistono alcuni fattori che possono ostacolare e danneggiare la nostra ricezione Internet. Parliamo, ad esempio, del luogo in cui abitiamo, o degli agenti atmosferici e tanti altri elementi che possono incidere su questo problema.

Per evitare che la connessione lenta ci faccia perdere tantissimo tempo prezioso, potremmo mettere in pratica un trucchetto. Si tratta di una soluzione rapida ed efficace che, purtroppo, conoscono ancora poche persone. Scopriamo insieme di cosa si tratta e miglioriamo la nostra connessione.

Per velocizzare la connessione Internet di casa basta questo semplicissimo trucchetto che in pochi conoscono

La tecnologia è entrata prepotentemente nelle nostre vite. Utilizziamo cellulare e pc praticamente tutti i giorni, per mille motivi diversi. Il problema è che spesso utilizziamo questi dispositivi in modo errato, rischiando di rovinarli. Infatti ci sono brutte notizie per chi carica il cellulare quando è acceso.

Un altro modo sbagliato di utilizzare la tecnologia è non sfruttare appieno le possibilità che ci regala. È il caso, ad esempio, di chi ha una connessione lenta e non sa come fare per migliorarla. In realtà ci sono diverse strategie per farlo.

Server DNS

Un ottimo metodo per provare a migliorare la connessione è cambiare i server DNS. Questi sono molto importanti, perché ci permettono di collegarci al sito che stiamo cercando su Google.

Sostituendo i server DNS con server più veloci potremo aumentare la velocità del nostro segnale, e le pagine si caricheranno più velocemente.

Farlo è semplice e gratuito

Partendo dal pannello di controllo, clicchiamo su “Rete e Internet”, e successivamente su “Centro connessioni di rete e condivisioni”. Clicchiamo sul nome della rete già in uso, quindi pigiamo due volte sull’opzione “Protocollo Internet versione 4”, e aspettiamo che si apra una finestra.

Qui cerchiamo la voce “Utilizza i seguenti indirizzi server DNS” e spuntiamo la casella corrispondente. Qui dovremo inserire gli indirizzi dei server che vogliamo utilizzare negli spazi “Server DNS preferito” e “Server DNS alternativo”. Clicchiamo “Ok” per confermare. È tutto molto semplice, veloce ed efficace. Ecco perché per velocizzare la connessione Internet di casa basta questo semplicissimo trucchetto che in pochi conoscono.