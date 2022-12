Pochi sanno come abbinare il rosso e il nero per essere eleganti senza commettere errori

Durante le feste non mancheranno occasioni conviviali in cui vorremo mostrare un abbigliamento in tema ma, al contempo, elegante. Vediamo come abbinare un tipico colore natalizio come il rosso con l’eleganza del nero.

Nelle vacanze natalizie sicuramente ci riuniremo con amici e parenti per pranzi e cene e, senza dubbio, saremo ben vestiti. O, almeno, penseremo di esserlo. Quando le persone si incontrano dopo tanto tempo si vuole fare bella figura, mostrandosi al meglio. E il giusto abbigliamento ci aiuta a far vedere il meglio di noi stessi. Certo, però, bisogna avere gusto. A Natale potremmo essere tentati di indossare vestiti nel colore caratteristico del periodo, il rosso. Ma dobbiamo fare attenzione ad abbinarlo con gusto. La stessa classe deve essere dosata con il nero, colore che non passa mai di moda. Ecco alcuni consigli per essere impeccabili durante le occasioni festive.

Pochi sanno come abbinare il rosso: evitiamo di sembrare Babbo Natale!

Il rosso è un colore molto versatile e ha una sua particolare connotazione anche per quello che riguarda le feste natalizie. Questo perché ricorda vari elementi simbolici della festa, come le bacche dell’agrifoglio e i nastri dei pacchi regalo. Ma, soprattutto, il rosso richiama l’abito caratteristico di Babbo natale, insieme al bianco. Se a Natale vogliamo essere eleganti, proprio qui non dobbiamo sbagliare ossia nell’accostamento con il bianco.

Meglio la classe del tono scuro

Indossare un maglione rosso e un pantalone bianco per le feste, ci farebbe assomigliare a chi porta i regali per tutti. L’opposto di farci apparire elegante. Molto meglio scegliere di abbinare il rosso con l’eleganza del nero, avvalendosi dell’aiuto di particolari accessori. E, soprattutto, anche delle scarpe. Scopriamo i migliori consigli per essere chic.

Maglioni, abiti, cinture e scarpe

Possiamo scegliere di indossare un maglione rosso oversize sopra un leggins nero, indossando stivali neri. Saremo alla moda con un look di tendenza. Se vogliamo essere più eleganti possiamo invece indossare un abito nero lungo al ginocchio. E adornato in vita da una cintura molto sottile e laccata in rosso. Abbineremo quindi decollété rosse laccate con tacco alto e accessori rossi come bracciali e collane. Non mancheremo di dipingere di rosso anche le unghie.

Le più giovani possono osare un total black con maglione di lana oversize, leggins e afibi. Con un tocco di classe dato da un nastro rosso con fiocco laterale legato al collo. Oppure con un cerchietto rosso tra i capelli. Dunque, pochi sanno come abbinare il rosso per essere davvero chic. Il segreto è accostarlo al nero ma in piccole dosi grazie agli accessori. Oppure riservarlo alla parte superiore del corpo cioè scegliendolo per maglie e maglioni.