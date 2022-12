5 posti suggestivi dove andare con bob e slittino in Lombardia e vicino a Milano

Voglia di sfrecciare a tutta velocità sulla neve? Ecco 5 località lombarde dove scendere con bob e slittino per i pendii innevati in totale libertà, con famiglia e amici

Appena scende, la neve stimola quell’irrefrenabile desiderio di scivolarci sopra. E cosa c’è di meglio per farlo di un bel bob o di uno slittino? In tutta Lombardia ci sono diversi luoghi che faranno al caso nostro. Tra piste e discese adrenaliniche, garantiranno tutto il necessario per passare una giornata all’insegna del divertimento. Vediamone alcuni tra i più intriganti, anche non lontano da Milano.

5 posti suggestivi dove andare con bob e slittino tra le province lombarde

La prima località si trova in provincia di Bergamo. Si tratta di Selvino, a circa 1h30m da Milano. Qui famiglie e bambini si troveranno a loro agio in inverno. Ad attenderli una vasta area in cui giocare con la neve e diversi impianti di risalita. Gli appassionati di bob vi si potranno cimentare scendendo per i versanti del Monte Purito.

Ci spostiamo, poi, nel lecchese, per parlare dello splendido Passo di Valcava. Si trova all’incirca alla stessa distanza di Selvino dal capoluogo lombardo e permette di divertirsi a costo zero. I punti in cui scendere a tutta velocità col bob o lo slittino non mancano. Il luogo è ideale anche per chi vorrebbe solo far due passi. Basterà percorrere la strada che porta al Monte Linzone.

Sempre attorno a Lecco si trova il Pian delle Betulle. Il territorio è quello della Valsassina e vi si potrà arrivare servendosi della funivia. Giunti qui avremo a disposizione diversi prati da sfruttare per scendere col bob. In alternativa, potremmo fare una bella passeggiata sulla neve.

Nei dintorni di Como e Sondrio

Non distante da Milano c’è anche il Pian del Tivano. Questa zona montana in provincia di Como è piena di piste per il bob. La Colma di Sormano è una di queste, in cui potremo cimentarci col nostro mezzo. Qui potremo anche portare i bambini per farli giocare con la neve, o camminare con le ciaspole esplorando l’area attorno.

Infine, segnaliamo la zona di Campodolcino nel sondriese. Ad Acqua Merla possiamo trovare una delle tante piste da bob disponibili. Interessante è anche l’opzione Gualdera, una frazione con diversi prati perfetti per salire sulla slitta.

Dove fare escursioni e passeggiate sulla neve

Chi vorrebbe occupare il tempo con un’attività più tranquilla, potrebbe scovare qualche sentiero da percorrere in compagnia della neve. Sul Pian dei Resinelli, per esempio, le occasioni per qualche escursione non mancheranno. Tra gli itinerari che incontreremo ce ne saranno alcuni facili da percorrere, come quello del Parco del Valentino.

Adatta alle famiglie è anche la Valcamonica. All’interno di questo territorio troveremo diversi percorsi interessanti. Due di questi sono quelli che portano rispettivamente a Val di Canè e al rifugio De Marie.

Per terminare in bellezza, potremmo esplorare la stupenda Livigno. Non è solo il posto ideale per indossare gli sci. Infatti, itinerari come quello delle Mine e del Tea dal Brun sono perfetti per prendere confidenza con le racchette da neve.

Insomma, oltre ai 5 posti suggestivi dove andare con bob e slittino ci sono molte altre possibilità che faranno felici ogni amante della montagna.