Mancano ancora i regali a suocera e cognata? Ecco cosa comprare per stupirle senza spendere tanto

Non abbiamo idee per il regalo della suocera o della cognata che abbiamo messo all’ultimo posto della lista perché sono molto complicate? Ecco allora delle idee che faranno felici anche le suocere e cognate dai gusti più complicati.

Il Natale se per molti è il periodo dell’anno più bello per l’atmosfera che si crea, per altri può diventare una fonte di stress. Oltre al pensiero per il menù della sera del 24 e del 25, l’acquisto dei regali per molti infatti è motivo di ansia. Ciò accade soprattutto quando i destinatari sono persone che hanno davvero tutto e si vuole fare una bella figura a tutti i costi. Se siamo arrivati ormai al 23 dicembre e mancano ancora i regali a cognata e suocera, sarà meglio affrettarsi e racimolare qualche idea. Se il nostro budget è limitato non dovremo preoccuparci perché si può fare bella figura senza necessariamente spendere metà stipendio. A Natale poi si sa, i regali da fare sono davvero tanti e con l’aumento dei prezzi non tutti possono permettersi un regalo costoso. Molto spesso ciò che davvero conta per chi riceve un regalo è davvero il pensiero e l’amore con cui si ricerca il regalo giusto.

Se mancano ancora i regali a cognata e suocera ecco delle bellissime idee per fare un figurone

Quando arriva il momento di fare il regalo alla suocera per molte donne diventa davvero complicato scegliere quello giusto. Non sempre tra suocera e nuora vi è un rapporto idilliaco e il regalo giusto potrebbe essere un modo per sotterrare l’ascia di guerra. Ad ogni modo, cercare pace e serenità con la mamma della nostra metà farà sicuramente bene a noi stesse e al rapporto di coppia. Lo stesso vale per la cognata con la quale talvolta si può instaurare un bellissimo rapporto d’amicizia o una vera e propria rivalità. Quale occasione migliore del Natale allora per dimostrare il nostro affetto o per provare a ricucire un bel rapporto? Se il nostro budget è limitato si potrebbe regalare una bellissima e profumatissima candela, un foulard dai colori neutri da poter abbinare facilmente. Un’idea simpatica, soprattutto se la diretta interessata è un po’ distratta, potrebbe essere un’agendina per le password. O ancora, soprattutto se nostra suocera ama cucinare, un grembiule da cucina ricamato con una frase ad hoc. Infine anche una bellissima cornice con la foto di tutta la famiglia o un album fotografico.

Se invece vogliamo andare più sul personale

Se con la suocera e/o con la cognata abbiamo un rapporto un po’ più confidenziale si potrà optare per qualcosa di più personale. Ad esempio un set da bagno, di profumi da viaggio, un beauty con crema antirughe, degli orecchini o un bel ciondolo a forma di cuore o con l’albero della vita. O ancora una seduta di manicure o pedicure, di massaggi o una giornata alla spa.

Se poi sono amanti della lettura, un bellissimo libro o anche un segnalibro e una piccola lampada da lettura. Ricevere un regalo ricercato con cura farà sicuramente piacere anche se la suocera e la cognata non sono proprio le nostre migliori amiche.