Indimenticabili i deliziosi e leggeri cannelloni ripieni senza carne da servire anche per il pranzo di Natale

I cannelloni sono una portata tipica che si può pensare di preparare per il pranzo natalizio. Possiamo farcirli, però, anche senza carne, per soddisfare l’esigenza di chi è vegetariano o non vuole appesantirsi. Scopriamo come.

Lasagne e cannelloni sono primi importanti e d’impatto, la cui presenza manca raramente durante le feste. Certo, però, chi non vuole appesantirsi oppure non ama la carne come ripieno, potrebbe non gradire. In questo caso, possiamo portare in tavola qualcosa di diverso, puntando su dei particolari cannelloni. Con un ripieno vegetariano che permetterà di sentirsi leggeri e che non farà rimpiangere a chi li gusta la versione classica.

Un ripieno di broccoli e ricotta

Possiamo alleggerire i nostri cannelloni preparando un ripieno vegetariano a base di broccoli, cui aggiungeremo la ricotta. E una besciamella delicata, che non influirà alterando il risultato finale ma, anzi, ne esalterà il sapore. Il piatto diviene importante ma al contempo semplice e può essere preparato in anticipo. Scopriamo gli ingredienti per la realizzazione della ricetta.

La lista degli ingredienti

Per fare i cannelloni avremo bisogno di:

8 sfoglie di pasta;

1 kg di broccoli;

250 g di ricotta;

sale q.b.;

olio EVO q.b.

Per la besciamella:

500 ml di latte;

30 g di farina;

30 g di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.;

noce moscata q.b.

Indimenticabili i deliziosi e leggeri cannelloni vegetariani

Per preparare i cannelloni iniziamo a lavare e pulire i broccoli ripulendo le foglie e tagliando i gambi a pezzetti. Facciamoli bollire in una pentola con acqua, quindi, quando cotti, scoliamoli e mettiamoli in una padella con dell’olio EVO. Aggiungiamo un pizzico di sale e cuociamoli 5 minuti per ammorbidirli. Prepariamo ora la besciamella sciogliendo il burro in una pentola sul fuoco. Aggiungiamo la farina, il latte, il sale, il pepe e la noce moscata e mescoliamo fino ad addensare la besciamella. Lasciamo raffreddare e prepariamo il ripieno.

Schiacciamo i broccoli con una forchetta e aggiungiamovi la ricotta. Prepariamo ora una teglia, versiamo sul fondo un po’ di besciamella, farciamo la pasta con il ripieno ripiegando i cannelloni. Irroriamo con il resto della besciamella, e mettiamo in forno a 200° per 20 minuti. Trascorso il tempo assaggeremo quanto siano indimenticabili i deliziosi e leggeri cannelloni ricotta e broccoli che abbiamo sfornato.

Le proprietà dei broccoli

I broccoli protagonisti del nostro ripieno per cannelloni sono verdure che avrebbero interessanti proprietà per l’organismo. Sarebbero infatti fonti di antiossidanti e avrebbero capacità antinfiammatorie. I broccoli potrebbero inoltre fornire un prezioso contributo contro problemi di regolarità intestinale. Questo perché ricchi di fibre, che aiuterebbero, inoltre, il senso di sazietà.