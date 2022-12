Come fare una videochiamata per gli auguri con i parenti lontani in modo facilissimo

Ecco una lista di tutte le applicazioni per fare videochiamate con amici e familiari, il modo per fare gli auguri di Natale a chi è lontano.

Il periodo delle feste natalizie è ormai alle porte. Questi sono i giorni migliori per ritrovarsi con parenti e amici. L’atmosfera del Natale spinge a stare in compagnia dei propri affetti più cari. Purtroppo però non sempre questo è possibile. Ci sono gli impegni, il lavoro, le necessità di tutti da accontentare. Non è facile avere la famiglia riunita come si vorrebbe. Magari ci sono dei cugini emigrati in America che non riescono a tornare in Italia. Oppure, i figli che studiano o lavorano fuori e non possono rientrare a casa per festeggiare il Natale insieme. Sarebbe un po’ triste lasciarli da soli senza poter neanche condividere un momento insieme. Per fortuna la tecnologia viene in aiuto anche in queste situazioni, e imparare come fare una videochiamata per gli auguri è diventato facilissimo anche per i più ‘imbranati’. Gli strumenti di comunicazione sono diventati talmente tanti e talmente semplici che ormai sono veramente alla portata di tutti. Spesso non c’è neanche bisogno di installare niente, basta usare le applicazioni già presenti sul proprio telefono. Ecco allora quali sono i sistemi più semplici e diffusi per poter fare una videochiamata.

Come fare una videochiamata per gli auguri senza installare nuove app

Anzitutto, i metodi per fare una videochiamata senza installare nuove applicazioni sul proprio cellulare. Ce ne sono diversi, a seconda di cosa si utilizza di norma. Il metodo più semplice resta usare WhatsApp. L’applicazione di messaggistica è così diffusa che ormai anche le nonne sanno utilizzarla. Per effettuare una videochiamata basta selezionare la chat con la persona desiderata e cliccare, in alto, sul simbolo della videocamera. Si avvierà tutto in automatico: verrà aperta la fotocamera frontale dello smartphone in un angolino, in modo da capire qual è l’inquadratura, e nella schermata principale invece si visualizzerà il destinatario della chiamata. In maniera molto simile funziona anche Telegram: basta sempre cercare l’icona della videocamera. L’applicazione farà tutto praticamente da sola. Per gestire l’avvio e la chiusura della chiamata, le icone sono le stesse di una normale telefonata. C’è possibilità anche di fare videochiamate di gruppo, avviandole dalla chat con tutti i destinatari desiderati. Si possono creare anche gruppi appositi. Inoltre, forse non tutti sanno che anche in Messenger c’è la funzione per effettuare videochiamate. Funziona esattamente come per WhatsApp e per Telegram.

Le migliori applicazioni per fare una videochiamata

Nel caso in cui si voglia invece utilizzare un’applicazione alternativa, ce ne sono davvero tantissime. Zoom è una delle più comode, perché offre un piano base gratuito e permette di parlare fino a 40 minuti con chiunque si vuole. Basta creare una nuova conversazione e inviare il link di quest’ultima al destinatario desiderato.

È anche possibile utilizzare un grande classico: Skype, che tra l’altro dovrebbe essere già installato su tutti i computer moderni. Per chi invece vuole provare qualcosa di più completo, esiste un’applicazione chiamata Discord: viene spessa usata nel mondo dei ragazzi per comunicare quando si gioca al proprio videogame preferito con gli altri membri del team. Non è facilissima da imparare a usare, ma potrebbe essere la scusa per passare del tempo assieme al nipotino e farsi insegnare!