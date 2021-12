Il nostro organismo, come ben sappiamo, è costituito da diversi sistemi e il buon funzionamento di ognuno di essi fa sì che tutto il corpo sia in salute. Ce n’è uno, in particolare, che serve a contrastare attacchi esterni, ossia il sistema immunitario. Globuli bianchi, linfociti e flora intestinale sono i principali componenti che lo formano. Per mantenere delle buone difese interne, specialmente quando si passa da una stagione ad un’altra, dovremmo porre l’attenzione su alcuni cibi. Uno stile di vita sano e del movimento, insieme ad un’alimentazione appropriata, potrebbero concorrere a mantenere integro il nostro sistema immunitario. In questo modo potremo affrontare il freddo più forti, magari prevenendo raffreddore, tosse e mal di gola.

Pochi sanno che si potrebbero rafforzare le difese immunitarie anche facendo una buona colazione con questi alimenti

Già a partire dalla prima colazione, abbiamo molti cibi tra cui scegliere per un pasto davvero buono e salutare:

frullato di carote e arance, per un buon apporto di vitamina C, betacarotene e alcune fibre, oppure frutta fresca, specialmente agrumi e frutti di bosco;

pane o fette biscottate integrali o cereali, per le fibre;

yogurt e kefir, per i fermenti utili alla flora intestinale;

cioccolato, ricco di antiossidanti;

frutta secca, per gli acidi grassi omega 3 e le fibre;

miele, antibatterico naturale.

Un esempio di colazione con alcuni di questi cibi è quella con yogurt bianco addolcito con un cucchiaino di miele, arricchito con qualche noce e dei cereali, oppure preso insieme a una fetta di pane integrale con un po’ di confettura di frutti di bosco. Oppure, una spremuta d’arancia e fette biscottate con del miele e qualche mandorla.

Andiamo nel dettaglio

La vitamina C innalza le nostre difese immunitarie, mentre i fermenti lattici aiutano la flora intestinale a mantenersi integra. Il microbiota che la compone, infatti, combatte batteri ed agenti nocivi esterni proteggendo la nostra salute. Per quel che riguarda le fibre, oltre al fatto che apportano un senso di sazietà e al contributo che forniscono nel mantenere giusti livelli di glicemia nel sangue, nutrono la flora intestinale. Gli antiossidanti contrastano l’azione dei radicali liberi proteggendo le cellule, mentre gli omega 3 aiuterebbero a mantenere giusti livelli di colesterolo nel sangue e, quindi, a proteggere il cuore. Si evince che una colazione ricca e varia potrebbe apportare tante sostanze utili per la nostra salute, rinforzando il sistema immunitario con gusto.

