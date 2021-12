Le temperature ormai sono sempre più basse e uscire di casa diventa sempre più difficile. Il vento e il gelo dell’ultimo periodo ci preannunciano delle vacanze di Natale freddissime. Per questo non solo è importante sapere come restare al caldo in casa ma anche come proteggersi all’esterno.

Ecco quindi che cominciamo ad imbacuccarci con sciarpe, cappelli e giubbini super voluminosi. In realtà, non dobbiamo per forza sembrare piccoli omini Michelin per stare al caldo. Basta solo scegliere gli abiti e soprattutto i capispalla adatti.

Questo capospalla invernale che probabilmente abbiamo già nell’armadio sta spopolando perché è caldo e comodissimo

In un precedente articolo, Non solo cappotti e blazer, ecco il capo invernale di tendenza che sta spopolando nella moda inverno, abbiamo parlato del teddy. Oggi vedremo un’alternativa altrettanto calda ma sicuramente meno ingombrante.

Il capospalla che suggeriamo oggi è il poncho, modello evergreen che abbiamo quasi tutte nell’armadio. Per la precisione però vogliamo suggerire il modello con il collo alto e le frange sull’orlo. Quindi non il classico liscio e con lo scollo rotondo basato sul poncho messicano.

Questo particolare modello fatto rigorosamente a maglia larga era già di tendenza una decina di anni fa. Pratico e versatile, si può indossare anche sopra un cappottino o una giacca in pelle. Il poncho è proprio il capo ideale per chi non sopporta cappotti troppo lunghi e scomodi.

Il colore più in voga è sicuramente il nero

I colori scuri sono sempre abbinabili a qualsiasi giacca o outfit d’occasione. Ma ultimamente abbiamo visto sulle passerelle anche modelli più estrosi. Dai colori accesi come il rosso o il verde, fino a trame intricate multicolore. Quali che siano i nostri gusti, è un capo che non può assolutamente mancare quest’inverno.

Va benissimo portato anche sopra un maglione nelle mattine più calde con qualche raggio di sole. Ideale per un’uscita serale informale abbinato ad un leggings e delle sneakers bianche. Ma, tocco di classe, anche sopra un vestitino con calze ricamate oppure pantaloni a vita alta e tacchi vertiginosi.

Insomma, è davvero quello che ci serve per trasformare un look più leggero in uno adatto all’inverno.

Possiamo indossarlo in montagna per una cena al ristorante ad alta quota. Oppure in città, durante le feste mentre facciamo un giro per i vari mercatini di Natale. Si abbina davvero con tutto.

Quindi, questo capospalla invernale che probabilmente abbiamo già nell’armadio sta spopolando perché è caldo e comodissimo. Per resistere alle temperature gelide che ci aspettano è davvero indispensabile. Poi, se vogliamo anche tenere i piedi al caldo abbiniamoci un bel paio di stivali stile eschimese.

