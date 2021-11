Il nostro corpo è una macchina meravigliosa. Ogni cellula, ogni organo ha funzioni molto elaborate e interconnesse. Perché possano avvenire i processi fisiologici e vitali, dobbiamo rifornirlo di energia e ossigeno. Attraverso l’alimentazione introduciamo macro e microelementi utili, tra cui vitamine e sali minerali. La vitamina C, o acido ascorbico, è tra le più famose. È importantissima perché:

innalza le difese immunitarie;

è un potente antiossidante, combattendo i radicali liberi;

aiuta l’assorbimento del ferro;

riduce i tempi del processo di guarigione negli stati influenzali e del raffreddore;

aiuta a mantenere sani i denti, le ossa, le gengive;

contribuisce al buon funzionamento dei vasi sanguigni e alla cicatrizzazione delle ferite.

La carenza di vitamina C può avvenire specialmente in caso di dieta disordinata, durante una gravidanza, se si ha diarrea o per altre malattie. Una grave mancanza di questa vitamina può far sorgere lo scorbuto, detta malattia dei marinai, poiché in tempi passati si nutrivano solo di cibo conservato e non fresco. C’è da ricordare che la vitamina C non si può accumulare nel corpo, è idrosolubile ed è sensibile alle alte temperature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Secondo la scienza ecco quanta benefica vitamina C assumere al giorno con questi squisiti frutti

Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) le dosi giornaliere raccomandate di vitamina C variano a seconda dell’età.

Ad esempio, nei ragazzi:

maschi 11-14 anni: 90 mg;

e 15-17 anni: 105 mg;

femmine 11-14 anni: 80 mg;

15-17 anni: 85 mg.

E negli adulti:

maschi dai 18 anni in poi: 105 mg;

femmine, invece, 85 mg; in gravidanza sale a 100 mg e in allattamento a 130 mg.

In quali frutti e in che quantità troviamo la vitamina C?

Per fortuna l’acido ascorbico si trova in varie percentuali in tanti tipi di frutti. Eccone alcuni:

in 100 g la guava ha 228 mg di vitamina C, il ribes nero 181 mg, il kiwi 93 mg, il litchi 72 mg, arance 59 mg, ananas 56 mg, clementine 49 mg. Il limone contiene all’incirca dai 50 ai 60 mg di vitamina C per 100 g. In base a questi valori, quindi, ed al proprio schema nutrizionale che si deve seguire, si può scegliere quali e quanti frutti mangiare.

Per reperibilità, comodità e limitati eventuali effetti collaterali, di solito si preferisce comprare arance, kiwi, ananas e limoni.

Secondo la scienza ecco quanta benefica vitamina C assumere al giorno con questi squisiti frutti.