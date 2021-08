La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo al momento per sconfiggere il cancro. Una sana alimentazione è uno dei fattori che permettono di ridurre il rischio di ammalarsi. Addirittura tre tumori su dieci sarebbero causati da un’alimentazione scorretta.

È quello che sostengono gli esperti, che invitano a ridurre l’apporto di zuccheri, grassi e proteine animali e raccomandano invece il consumo di cinque porzioni al giorno di frutta e verdura di diversi colori, in modo tale da assumere tutti quanti i nutrienti necessari. Da privilegiare anche pasta, pane e cereali integrali, da abbinare ai legumi.

In questo caso vedremo a quali di questi alimenti nello specifico sono attribuite proprietà antitumorali. È però bene ricordare che nessuno di questi permette di avere la certezza assoluta di non ammalarsi.

Inoltre, non è mangiare quantità industriali di un solo cibo a ridurre significativamente l’incidenza dei tumori. Bisogna seguire sia un regime alimentare che uno stile di vita sano ed equilibrato.

Ecco gli alimenti che bisogna mangiare per prevenire i tumori secondo la scienza e una bufala a cui non credere più

I prodotti derivati dalla soia, un legume, contengono isoflavoni che, se consumati regolarmente fin dalla giovane età, riducono il rischio di tumore al seno e alla prostata. Via libera quindi a latte di soia, tofu, fave, farina e miso.

Molti esperti associano l’alto consumo di alghe, altrettanto diffuso nella cucina orientale, dei giapponesi alla bassa incidenza di alcune tipologie di tumore. Da mangiare anche semi di lino, sardine e salmone, alimenti ricchi di omega-3, che contribuisce sia a prevenire il cancro che le malattie cardiovascolari.

Anche aglio e cipolla hanno riconosciute proprietà anticancro, così come un fungo nostrano, il Pleurotus ostreatus, detto “orecchione”.

Quale frutta e verdura mangiare?

Gli esperti raccomandano di alternare diversi tipi di frutta e verdura. Uno studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) ha dimostrato che il rischio di tumore al polmone sembrerebbe essere minore tra i fumatori che ne assumono una vasta varietà.

Tra i frutti, sono da preferire le arance, grazie al ricco contenuto di vitamina C, l’uva (che ha proprietà benefiche anche per il cuore) e i frutti di bosco. Di questi ultimi, specialmente mirtilli e fragole, che contengono molti antiossidanti.

Le verdure a foglia verde sono ricche di folati, che proteggono il DNA da mutazioni cancerogene. Quelle giallo-arancioni, come la zucca, contengono carotenoidi, che esercitano un’importante azione antiossidante. I pomodori contengono invece licopene, capace di proteggere dal cancro alla prostata. Sorprendentemente, è meglio consumarne il sugo riscaldato con olio di oliva, in modo tale da ottenere una maggiore concentrazione di questo nutriente.

Alcune verdure andrebbero consumate cinque volte alla settimana

Tutti gli ortaggi appartenenti ai cavoli, se consumati almeno cinque volte alla settimana, permettono di ridurre il rischio di cancro alla vescica, al seno, al polmone, alla prostata e all’intestino. Cavolo nero, cappuccio, cavoletti di Bruxelles, verza e cavolfiori sono solo alcuni esempi di alimenti che dovrebbero stare più spesso sulle nostre tavole.

Ecco gli alimenti che bisogna mangiare per prevenire i tumori secondo la scienza e una bufala a cui non credere più sulle barbabietole, a cui spesso vengono attribuite proprietà che non hanno mai trovato riscontro nella comunità scientifica.

Le barbabietole hanno un effetto antitumorale?

L’AIOM (Associazione Italiana dell’Oncologia Medica) ha sfatato il diffuso mito secondo il quale il succo di barbabietola avrebbe un effetto antitumorale.

Al momento nessuno studio ha dimostrato che quest’ortaggio, in qualunque sua forma, sia in grado di proteggere l’uomo dai tumori o di ritardare la crescita di cellule cancerose.