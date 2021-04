La primavera è tanto attesa non solo per il sole e le belle giornate ma anche perchè molti di noi si dedicano alle grandi pulizie. Puliamo da cima a fondo gli spazi e alcuni addirittura spostano i mobili di casa per dare un nuovo assetto alla propria zona comfort. Ci si dedica anche al cambio stagione e alla pulizia degli armadi, li puliamo e li deodoriamo per rimettere i nostri vestiti primaverili ed estivi.

Con il cambio stagione saltano fuori i vestiti che decidiamo di non mettere più perchè magari non ci stanno più bene o perchè sono rovinati. Tra questi è impossibile non menzionare i jeans che spesso di strappano o si bucano e per questo poi decidiamo di non indossarli più. In un articolo precedente abbiamo già indicato come poter riprendere un jeans vecchio e ridargli nuova vita cosi da poterlo indossare ancora altre volte.

In questo articolo invece indichiamo 3 idee semplici e furbe per trasformare i jeans strappati in fantastici oggetti di uso quotidiano.

Poschette

La prima delle tre idee per trasformare i jeans strappati è la realizzazione di una poschette porta tutto. Ottimo da utilizzare in casa per conservare trucchi o pennelli oppure potremmo utilizzarlo per metterci dentro dei documenti importanti. La scelta dipende dal nostro gusto personale, alcuni magari preferiscono utilizzarlo come poschette per le uscite.

Realizzarla è molto semplice, muniamoci di forbici e tagliamo il lembo del jeans e tagliamo poi la parte superiore. Con l’utilizzo della colla a caldo uniamo le parti laterali fissandone le estremità, successivamente capovolgiamo il jeans e cuciamo una zip nella parte superiore. Se lo desideriamo possiamo decorare la nostra poschette con spille o lasciarla liscia.

Tovaglioli all’americana

Un’altra idea che possiamo adottare per trasformare i jeans è quella di creare dei tovaglioli all’americana. Questo procedimento è sicuramente più semplice rispetto alla creazione della poschette.

Tagliamo il lembo del jeans che vogliamo trasformare e successivamente con l’utilizzo di una macchina da cucire ridefiniamo i bordi. L’ideale sarebbe quello di decorare le nostre tovaglie all’americana con le tasche dei jeans stessi, così da poter inserire le posate.

Copri cuscini

L’ultima idea semplice e furba è quella di creare dei copri cuscini per i divani, questi risulteranno molto originali.

Anche in questo caso recuperiamo il jeans strappato che vogliamo trasformare, meglio prendere la misura prima di procedere al taglio.

Possiamo pur sempre utilizzare vari pezzi di jeans che poi uniremo con la macchina da cucire. Inseriamo poi la cerniera o se preferiamo dei lacci per chiudere il nostro copri cuscino.

Cerchiamo di inserire una tasca così che possa essere pratico, possiamo inserire il nostro telecomando o il cellulare così da non perderlo tra i cuscini.

Ecco 3 idee semplici e furbe per trasformare i jeans strappati in fantastici oggetti di uso quotidiano.