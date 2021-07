Gli abbinamenti dei capi in vacanza sono sempre più complessi. È impossibile partire portando con sé l’intero guardaroba e occorre accontentarsi del necessario. Fortunatamente, esiste una soluzione, perché basta avere solo questi 5 immancabili capi per vestirsi straordinariamente chic anche al mare. Tutti quanti appartengono allo Stile Riviera, una sorta di “versione estiva” dello stile parigino. D’altronde, è proprio dalla Riviera francese che questo stile prende il nome che lo rende famoso. Ecco i migliori segreti per indossarlo al meglio e apparire glamour anche in vacanza!

Pantaloni bianchi

Impossibile partire al mare e voler avere un look parigino e super bon ton senza un paio di pantaloni bianchi. Non importa che siano troppo aderenti, che sia un modello lungo o corto sopra la caviglia. Ognuno dovrebbe adattarli alla propria fisicità. Ciò che conta è solo che siano bianchi ottico o avorio, ma comunque bianco. Lo stile Riviera comprende pochi capi e tutti semplici, ma abbinati impeccabilmente.

Le righe sono la strada giusta

È immancabile anche un top a righe da abbinare ai pantaloni bianchi. Questo pattern incarna perfettamente l’evoluzione dello stile marinaro. Per quanto riguarda i colori, consigliamo di puntare sul blu e bianco, sul rosso e sul beige.

Un abito con lo scollo a barca e la gonna ampia

Questo genere di abiti è eleganza allo stato puro. Da indossare con mocassini bassi o con sandali mule, il vestito con la gonna ampia incarna perfettamente questo look che ricorda la principessa Grace Kelly!

Accessori color oro

Occhiali, bracciali, collare, borse e orecchini sono rigorosamente color oro. Anche l’oro rosa va bene, ma è comunque da evitare il color argento.

Un maglioncino o cardigan sottile e avvitato

Per le serate più fredde basta indossare un maglioncino avvitato e con le maniche a ¾, magari blu o avorio. È possibile tenerlo abbottonato o lasciarlo aperto per far intravedere l’outfit indossato sotto.

Quindi, basta avere solo questi 5 immancabili capi per vestirsi straordinariamente chic anche al mare.

Un tocco di eleganza in più

Ma il tocco di eleganza vero e proprio è il foulard a righe. Il nostro consiglio è quello d’indossarlo sui capelli acconciati in una coda bassa. Si tratta di un hair look assai elegante e veramente di classe con cui rapire gli occhi di chiunque!