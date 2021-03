Esistono tanti oggetti che sono nati per un uso specifico, ma che si rivelano estremamente utili per risolvere le piccole difficoltà della vita quotidiana. Uno di questi oggetti è particolarmente piccolo e costa davvero pochissimo. Nonostante questo, pochi sanno che questo comune oggetto di cancelleria può essere riutilizzato per avere una cucina più efficiente.

Tenere aperti i libri di cucina

Un piccolo fastidio di chi si diletta volentieri tra i fornelli è quello di tenere aperto il libro di cucina alla pagina della ricetta che stiamo seguendo. Con le mani sporche poi è complicato andare di nuovo a cercarla. Ecco allora che ci viene in aiuto questo piccolo oggetto: la clip fermadocumenti. Ci basterà pinzare i due lati delle pagine al resto del libro così da tenerlo completamente aperto.

Creare spazio in frigorifero e in freezer

Le clip fermadocumenti possono anche aiutarci a organizzare frigorifero e freezer così da sfruttare al meglio lo spazio. Possiamo infatti sistemare cibo e bevande semplicemente pinzando la clip alle grate che dividono i vari scomparti. Per esempio, in questo modo potremmo creare un ancoraggio alle nostre bottiglie in vetro, così da impilarle a piramide. Possiamo anche però raggiungere due risultati in uno. possiamo infatti sia chiudere che appendere le buste di alimenti. Ad esempio, basterà appendere la busta di ravioli aperta alla griglia con la nostra clip. Lasceremo così dello spazio sul ripiano e il contenuto della busta sarà al sicuro.

Appendere i nostri messaggi

Un uso particolarmente utile della clip fermadocumenti e quello di “appendino” per i nostri messaggi. Se infatti al retro della sua parte in plastica attacchiamo una calamita, la clip può trasformarsi in un comodo supporto per attaccare i nostri messaggi. La superficie ideale su cui attaccare la calamita sarebbe ovviamente la porta del frigo, ma anche la struttura metallica di scaffali e mobili. Non solo, ma le due parti di metallo della clip offrono un alloggiamento perfetto per una penna. Possiamo anche pinzarla insieme al foglietto e così la avremo sempre a disposizione per scrivere il nostro messaggio.

Pochi lo sanno, ma ora non dimenticheremo che questo comune oggetto di cancelleria può essere riutilizzato per avere una cucina più efficiente.

