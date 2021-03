È stata una lunga giornata e l’unica cosa che desideriamo è rilassarci sul divano con una bella birra ghiacciata in mano. C’è però un piccolo problema. La nostra birra l’abbiamo appena comprata al supermercato, ed è quindi calda e decisamente poco invitante. Ciò vuol dire che saremo costretti a metterla in freezer e ad attendere almeno un’ora per raggiungere la temperatura ideale. Esiste però un’altra via. Vediamo come ottenere una birra freschissima in pochi minuti grazie a questo semplicissimo trucco.

Il freezer

Spesso ci riduciamo a mettere le nostre bevande in freezer per raffreddarle nel più breve tempo possibile. Questo metodo però richiede tempi lunghissimi, che variano a seconda della potenza del proprio apparecchio. Quindi, per avere finalmente in mano la nostra birra potremmo dover attendere da 40 minuti a due ore. Però, il freezer può comunque rivelarsi un alleato prezioso, basterà applicare questo semplice trucco. Avremo così una birra fresca in pochi minuti.

Il trucco

Quindi, come possiamo utilizzare il freezer e accorciare i tempi d’attesa? La risposta potrebbe sorprendere. Infatti, l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un fazzoletto bagnato. Vediamo come procedere. Scegliamo una serie di fazzoletti o tovaglioli molto assorbenti, che possono trattenere molta acqua. Inzuppiamoli il più possibile e con questi avvolgiamo le bottiglie di birra. Più riusciamo a coprire completamente la superficie, migliore sarà il risultato. Non ci resta che inserire le bottiglie “mummificate” in freezer. Basteranno massimo 10 minuti e potremmo estrarre una bottiglia fredda, dal contenuto freschissimo.

Com’è possibile?

Viene spontaneo chiedersi come sia possibile passare da un’ora a 10 minuti di attesa grazie a un semplice tovagliolo. È presto detto. Il freddo e il caldo si trasmettono meglio attraverso l’acqua piuttosto che attraverso l’aria. Quindi se attendiamo che sia l’aria del freezer a raffreddare la nostra bottiglia, il processo sarà molto più lungo. L’acqua invece si raffredda molto più velocemente, raffreddando così anche la nostra birra.

Noi quindi stiamo ottenendo il risultato sperato senza modificare assolutamente il sapore della nostra bevanda.

Ecco quindi spiegato come ottenere una birra freschissima in pochi minuti grazie a questo semplicissimo trucco.

Approfondimento:

