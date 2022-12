Mai più ore a strofinare! Facciamo brillare il box doccia in 5 minuti con 1 trucco facilissimo

Addio incrostazioni di calcare, aloni e macchie antiestetiche! Vediamo come pulire il box doccia in vetro, plastica o plexiglass in pochi minuti e con ingredienti che abbiamo già in casa, così da risparmiare anche sulla spesa dei detersivi.

Il box doccia con materiale trasparente è la scelta ottimale per allargare otticamente lo spazio. Un’idea geniale soprattutto nei bagni di piccole dimensioni. Inoltre, l’effetto trasparente rende anche più facile l’individuazione di macchie e sporco all’interno della doccia stessa. Ovviamente, l’illusione di avere un ambiente più bello e grande si paga con la noia di dover sempre lasciare il box pulitissimo. D’altronde, con questi materiali anche la più piccola macchia d’acqua sembrerà un incubo. Per questo motivo, bisogna darsi da fare.

Primi step per avere sempre vetri del bagno subito asciutti e senza macchie

Dotarsi di una spazzola tergicristallo è un buon punto di partenza per ripulire tutti gli schizzi d’acqua, subito dopo l’uso della doccia. Questa semplice azione facilita molto la manutenzione del box durante la settimana. In alternativa alla spazzola, è molto utile anche il classico panno in microfibra da passare sulle superfici.

Sporco, residui di sapone e macchie di calcare possono essere debellati anche con un altro rimedio casalingo. Ovviamente, ricordiamo che in commercio esistono tantissimi validi prodotti che promettono di risolvere il problema, tuttavia, è conveniente anche dare uno sguardo ai “vecchi trucchi” della nonna. Per far brillare il box doccia in 5 minuti, ad esempio, basterebbe un limone. Ideale anche per l’acciaio di casa.

Come usare il limone per pulire piastrelle, soffione e vetri della doccia

Per sbiancare le piastrelle, (molto spesso colpite da umidità e muffa), si consiglia di tagliare un limone a metà e di usarle come se fossero delle spugne. Quindi, passare velocemente l’ingrediente sulle zone da pulire, insistendo sulle incrostazioni. Lasciare agire per 5 minuti e poi sciacquare con l’acqua e asciugare con un panno.

Per eliminare il calcare che intasa i fori del soffione, invece, si consiglia una soluzione composta da acqua bollente e succo di limone. Mettere in ammollo il soffione per 5 minuti e poi strofinare velocemente con uno spazzolino, in modo da rimuovere tutti i residui di calcare e di sporco.

Infine, usiamo il limone anche sul vetro e facciamo brillare il box doccia

Lucidare i vetri del box doccia è un’impresa ardua, tuttavia con l’azione sgrassante e di anticalcare del limone si possono eliminare non solo gli aloni ma anche le macchie più opache che si creano sul vetro con il passare del tempo. Immergiamo una spugnetta (non abrasiva) nel succo di limone e passiamo sul vetro. Lasciamo agire per qualche minuto e poi risciacquiamo.

Si consiglia, invece, di unire al succo di limone (circa mezza tazza) anche 4 cucchiai di bicarbonato di sodio, quando ci troviamo in presenza di incrostazioni più difficili all’interno del box doccia. Spalmare questa pasta al bicarbonato lungo le zone da pulire e strofinare leggermente con uno spazzolino da denti. Un’alternativa efficace per pulire i vetri del box doccia è quella del detersivo per piatti.