È importante prendersi cura della pelle durante tutto l’anno. Ma in estate questa necessità, diventa ancora più fondamentale. Stress, sudore, salsedine e raggi UV, possono seccare la pelle e renderla disidratata.

Tutti sappiamo quanto sia importante utilizzare delle creme nutrienti per proteggere il nostro corpo. Ma in pochi sanno che la salute della pelle, “passa anche dalla tavola”. Ci sono dei cibi, che non solo favoriscono l’abbronzatura, ma ci proteggono dall’azione negativa dei raggi solari.

Pochi sanno che questi protagonisti dell’orto favoriscono l’abbronzatura e proteggono dal sole

Tutti sappiamo che le carote, potenziano l’effetto della melanina.

Ma oggi noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo analizzare, altri ortaggi e 1 frutto.

Il pomodoro, è considerato il re dell’estate. La presenza di licopene, che conferisce il tipico colore rosso, fa parte della famiglia dei carotenoidi. I pomodori specialmente quelli maturi, sono ricchissimi di antiossidanti e di vitamina A, che contrastano i radicali liberi e combattono l’invecchiamento cellulare. La vitamina, in particolare, svolge un’azione protettiva per la pelle.

Il secondo ortaggio, amico dell’abbronzatura è il peperone. Con i suoi colori brillanti, rallegra le nostre tavole. Buono ma anche utile. Infatti, i peperoni sono ricchissimi di vitamina A, che aiuta a produrre melanina e quindi ad intensificare l’abbronzatura. La vitamina C, poi, è un antiossidante naturale che aiuta e contrasta i radicali liberi. I peperoni rossi, sono ricchi di beta-carotene utile per protegge la pelle dai raggi solari.

Un frutto straordinario

Tra gli alimenti che proteggono dal sole e favoriscono l’abbronzatura, troviamo anche un frutto. Parliamo dell’albicocca, succosa, dissetante, ipocalorica e ricca di fibre.

Un frutto così piccolo, ma che contiene una fonte notevole di vitamina A e C, che aumentano la melanina. Quindi favoriscono una sana abbronzatura. Infatti in pochi sanno che questi protagonisti dell’orto favoriscono l’abbronzatura e proteggono dal sole.

Facciamo attenzione, però, utilizziamo sempre la crema protettiva prima e durate l’esposizione al sole. Per evitare scottature e danni alla pelle.

