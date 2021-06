L’estate è ormai arrivata, e con lei anche il caldo, l’afa e le temperature tropicali.

Ogni giorno in televisione o sui social, ci raccomandano di mangiare sano, di bere molta acqua ed evitare di uscire o di esporci al sole nelle ore più calde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutto questo per prevenire la disidratazione e colpi di calore, che potrebbero compromettere il nostro benessere fisico.

Sono queste le 3 verdure dell’orto che aiutano a combattere caldo e disidratazione

Come sempre un grande aiuto, ci viene fornito anche dai cibi che mettiamo in tavola: alimenti salutari e di stagione. In particolare, ci sono degli ortaggi che ci aiutano a combattere il caldo e a rimanere idratati.

Ecco quindi, 3 verdure di stagione che proprio non possono mancare nella nostra alimentazione. Mangiate cotte, crude o frullate per un ottimo centrifugato rinfrescante.

Parliamo di zucchine, cetrioli e pomodori.

Le tre verdure salutari

Le zucchine sono un ortaggio poverissimo di calorie, solo 17 per 100 grammi e sono composte dal 95% di acqua.

Un alimento che contiene vitamine A, C e sali minerali. Il potassio, in particolare, rafforza il sistema muscolare e fornisce energia. Le zucchine, poi, sono alimenti altamente diuretici.

Possiamo gustare questo ortaggio, crudo nell’insalata o come carpaccio. Oppure grigliato per accompagnare carne o pesce.

Il secondo ortaggio che ci aiuta a contrastare il caldo è il cetriolo. Anche lui, con pochissime calorie 13 per 100 grammi e un’altissima quantità acqua.

Ricco di vitamine e sali minerali, favorisce la diuresi ed è un rimedio naturale contro la disidratazione e la stitichezza. Agisce, anche come lenitivo e come rinfrescante, per le scottature solari.

Ottimo da mangiare crudo per spezzare la fame, o centrifugato accompagnato da altra frutta di stagione per dissetarci.

Infine non poteva mancare il re degli ortaggi estivi: il pomodoro. Un ortaggio ricco di acqua e di potassio che stimola la diuresi e contrasta la formazione della cellulite, e che aiuta il nostro corpo a recuperare i sali minerali persi con la sudorazione.

Ottimo da mangiare crudo, infatti stupiamo occhi e palato degli ospiti con questa gustosa rivisitazione dell’insalata caprese.

Queste sono queste le 3 verdure dell’orto che aiutano a combattere caldo e disidratazione.