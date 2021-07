D’estate molti di noi hanno dei fastidiosi problemi di sudorazione. Questi risultano particolarmente tediosi e si possono risolvere solo con l’utilizzo di deodoranti specifici e di appositi tessuti traspiranti. Purtroppo, però, le macchie di sudore spesso rimangono visibili, soprattutto quando si tratta di magliette dai colori molto chiari, e sono difficili da rimuovere anche con l’utilizzo della lavatrice.

Per questo oggi spieghiamo un trucco per rimuovere queste macchie ostinate dai nostri capi preferiti. Infatti far tornare le camicie e i vestiti bianchi eliminando gli aloni di sudore giallastri è facile grazie a questi semplici trucchi. Vediamo insieme quali sono.

Far tornare le camicie e i vestiti bianchi eliminando gli aloni di sudore giallastri è facile

Il bianco è il colore dell’estate e molti di noi lo indossano durante questi mesi. Purtroppo, però, presenta questo problema di cui abbiamo parlato, ovvero tende ad ingiallirsi nell’area delle ascelle.

Per fortuna ci sono dei piccoli trucchi da seguire per poter vantare un bucato immacolato e senza aloni. Uno di questi è l’impiego del sapone di Marsiglia. Questo meraviglioso prodotto è infatti molto efficace perché è un concentrato di oli vegetali che hanno poteri antibatterici. Vediamo insieme come usarlo.

Come utilizzare il sapone di Marsiglia e altri rimedi

Basta prendere il sapone inumidirlo leggermente sotto l’acqua corrente e strofinarlo vigorosamente sulle aree che presentano dei problemi. Lasciare il tutto, poi, a riposare per una notte intera.

Il mattino dopo mettere i vestiti in lavatrice aggiungendo anche del bicarbonato. In alternativa, se non si avesse questo tipo di prodotto, si può provare un altro metodo naturale. Al posto del sapone si può mettere in posa del succo di limone e poi lavare il tutto normalmente. Questo, però, lo si può fare solo con i tessuti di questo colore e non va assolutamente provato sui colorati o sugli scuri.

Approfondimento

Questo oggetto che tutti teniamo in borsa o in tasca ha un utilizzo sorprendente che può salvarci da alcune situazioni molto comuni