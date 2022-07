Non tutti i cibi si conservano meglio refrigerati. In alcuni casi è preferibile scegliere di riporli in luogo fresco e asciutto affinché si conservino nel modo migliore.

Il dubbio spesso ci porta a preferire di inserirli in frigorifero, ma non sempre si tratta della scelta migliore.

Vediamo quali alimenti dovrebbero essere lasciati fuori dal frigo per mantenerne tutte le qualità nutrizionali e organolettiche.

Pochi sanno che questi cibi non devono essere conservati in frigorifero e quali si possono portare in viaggio senza frigo

Arance, limoni e tutti gli altri agrumi vengono solitamente conservati nei cassetti del frigo. Invece dovrebbero essere lasciati in un portafrutta a temperatura ambiente. Qualora non venissero consumati subito, basterà riporli in un luogo fresco, asciutto e ventilato.

In estate consumiamo moltissimo l’anguria ed il melone. Si tratta di frutti ricchi di sostanze antiossidanti e vitamina C. È una buona scelta mangiarne in abbondanza per combattere i radicali liberi.

Si mangiano freddi e, quindi, è necessaria la refrigerazione. Ma bisogna metterli in frigo poco prima del consumo. Dopo l’acquisto è bene invece conservarli interi in cucina o sul terrazzo. L’aria fredda del frigo è infatti dannosa per gli antiossidanti.

L’avocado è un frutto dalle mille qualità, ma non è facile capire se e quando è maturo. Quando è maturo deve essere conservato in frigorifero. Altrimenti è meglio lasciarlo a temperatura ambiente e magari in un sacchetto di carta con una mela che ne agevoli la maturazione.

Un altro frutto che si può tenere fuori dal frigorifero è la banana. Tuttavia, per evitare una veloce ed eccessiva maturazione, dovremo avvolgere la parte superiore con della pellicola. Questo eviterà che rilascino etilene e maturino troppo.

Il burro rappresenta un alimento dibattuto. Gli americani sostengono che si possa conservare fuori dal frigorifero ad una temperatura massima di 21 gradi. Secondo alcuni il burro, in queste condizioni, potrebbe durare circa una settimana. Sicuramente con il forte caldo estivo è comunque opportuno refrigerarlo.

Caffè, mozzarella e sottaceti

Non è vero che il caffè mantenga meglio il suo aroma in frigo. L’umidità può invece rovinarne le caratteristiche.

La mozzarella, specie se è di bufala, dovrebbe essere consumata a stretto giro e conservata nel suo latticello a temperatura ambiente.

Sottaceti e salse piccanti non necessitano di frigorifero, neanche dopo l’apertura. Solo pochi sanno che questi cibi non hanno bisogno di essere conservati al freddo.

Per i viaggi in camper o comunque senza possibilità di refrigerare gli alimenti, si potranno scegliere cibi versatili e facili da conservare. Si devono preferire allora prodotti in scatola come tonno, sgombro o carne in gelatina.

Si possono acquistare i risotti liofilizzati, le uova, pane da toast, caffè in polvere, tè e tisane.

Per le marmellate è meglio portare quelle in monoporzione, mentre la crema al cioccolato può conservarsi fuori dal frigo anche dopo l’apertura. Ottima scelta possono essere i pomodori, le banane, la frutta secca, cereali e biscotti.

Bisogna infine ricordare che tutti gli alimenti in barattolo conservati con soluzioni saline possono restare fuori dal frigo, anche dopo il primo utilizzo.

Lettura consigliata

Un modo semplice per pesare cibi senza bilancia e calcolare facilmente le calorie di olio, pasta e altri alimenti anche online e con le app