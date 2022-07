Uno dei motivi che ostacolano la dieta o la preparazione di alcune ricette è dover pesare gli alimenti.

Quante volte ci siamo trovati davanti a schemi alimentari o elenchi di ingredienti e abbiamo assunto un’espressione sconsolata per il fatto di dover ricorrere alla bilancia? In effetti pesare è una pratica piuttosto noiosa e per questo vedremo come ovviare attraverso dei trucchi semplici e veloci. Misurare zucchero, burro, riso, farina e ogni altro cibo non sarà più un problema.

Potremo così renderci conto delle quantità assunte o utilizzate senza troppo stress.

Un modo semplice per pesare cibi senza bilancia e calcolare facilmente le calorie di olio, pasta e altri alimenti anche online e con le app

In realtà si tratta di imparare delle equivalenze, quindi un modo semplice per pesare cibi da considerare.

Prendendo come riferimento dei contenitori potremo sapere quanti millilitri o grammi di riso, farina, pasta, olio o zucchero stiamo utilizzando.

Innanzitutto dobbiamo sapere come trasformare le quantità liquide in solide e viceversa. Quindi ricordiamo che 1 litro d’olio corrisponde a circa 900 grammi e che 1 litro d’acqua corrisponde ad un chilo. Spesso ci troviamo anche a dover trasformare le unità di misura indicate nelle ricette. Dovremo sapere ad esempio che 100 millilitri corrispondono a 10 centilitri e 100 grammi ad 1 ettogrammo.

Non dovremo più preoccuparci di avere una bilancia a portata di mano. Basteranno un cucchiaino, un cucchiaio o un bicchiere, se si conoscono le rispettive capacità.

Partiamo dal cucchiaino per sapere che contiene circa 5 millilitri di liquidi e 4 grammi di solidi. Ovviamente le dosi varieranno leggermente, a seconda del peso specifico degli alimenti.

Ad esempio un cucchiaino di farina, lievito o cacao in polvere equivarrà a 3 grammi, mentre uno di zucchero, sale o marmellata a 5 grammi. Un cucchiaino di riso o di miele equivalgono addirittura a 7 grammi di prodotto.

Tutti questi contenitori dovranno essere riempiti a raso, altrimenti le quantità potrebbero variare notevolmente. Memorizzare ogni alimento in base a queste equivalenze sarebbe impossibile. È opportuno quindi utilizzare questo metodo prevalentemente per i cibi che usiamo più di frequente.

Un altro consiglio può essere quello di appuntare questi trucchi su una lavagna o su un notes che terremo a portata di mano.

Dieta, cucchiai e bicchieri

Se usiamo i cucchiai dovremo semplicemente sapere che ogni cucchiaio misura circa 2 cucchiaini di liquido e 3 di solidi. Quindi ogni cucchiaio misurerà 10 millilitri e 12 grammi. È un modo semplice per pesare cibi e controllare le quantità.

Per alcuni alimenti è il bicchiere il contenitore più adatto. Ad esempio per la pasta. Sappiamo che un bicchiere di medie dimensioni, il classico bicchiere da tavola per l’acqua, contiene circa 40 grammi di pasta corta.

Un grande aiuto per chi deve mangiare pochi carboidrati per pasto. Il bicchiere corrisponde anche ad una manciata. Quindi un pugno di pasta sarà sempre una quantità sufficiente per una dieta ipocalorica.

Anche le calorie possono essere calcolate facilmente.

Innanzitutto ci viene in aiuto la tecnologia con numerose app tra cui Yazio, FatSecret, Macros o Food Calculator. Oppure si può usare una calcolatrice.

Bisogna conoscere il contenuto dell’alimento e moltiplicare la quantità di proteine e carboidrati per 4 calorie e i grammi di grassi per 9 calorie. La somma ci dirà il contenuto totale di calorie.

Facciamo un esempio. Nelle tabelle online di composizione degli alimenti possiamo trovare che 100 grammi di olio di oliva contengono il 100% di grassi. Dunque assumeremo 900 calorie ogni 100 grammi di olio. È un calcolo semplice ed efficace.

Lettura consigliata

Non i soliti waffle ma queste ferratelle morbide e senza burro preparate secondo la ricetta originale abruzzese