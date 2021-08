Raramente ci facciamo delle vere domande riguardo alla nostra personalità. Andiamo spesso avanti nella nostra vita sapendo bene le nostre caratteristiche, ma non ci poniamo i quesiti giusti. Ad esempio, sarebbe bello chiedersi ogni tanto quali sono i lavori che possiamo fare con le nostre particolarità psicologiche.

A venirci in soccorso è un test di personalità estremamente efficace chiamato Myers-Briggs. Ne avevamo già parlato in un articolo precedente, indicando come questo test ci inserisca in un “tipo psicologico” a seconda di alcuni nostri aspetti fondamentali.

Oggi andremo alla scoperta di uno di questi tipi, e scopriremo che alcuni di noi, senza saperlo, sarebbero dei grandi dirigenti d’azienda. Infatti, sembra impossibile ma se possediamo questa caratteristica abbiamo una personalità da top manager.

Le caratteristiche del comandante

Nel test Myers-Briggs, esiste un tipo psicologico detto del “comandante”. Secondo la categorizzazione del test, il comandante è estroverso, intuitivo, razionale e sa organizzare bene.

I comandanti sono delle persone bravissime a fare i leader, grazie alle loro caratteristiche personali. Essi sono carismatici, hanno fiducia in sé stessi ed ispirano rispetto nelle persone che li seguono. Sono estremamente razionali e sanno fare sempre la scelta giusta usando il cervello. Vantano anche una determinazione che pochissimi hanno, il che li rende perfetti per portare a termine compiti difficili e stimolanti.

Soltanto il 3% della popolazione mondiale è composta da comandanti, il che ci fa capire quanto sia raro questo tipo di personalità.

Ovviamente, non tutti i comandanti esprimono perfettamente tutte le caratteristiche sopra citate. Ci saranno comandanti più razionali ma meno determinati ed altri carismatici ma con meno fiducia in sé stessi.

C’è poi una caratteristica comune a molti comandanti, che forse alcuni di noi hanno. Si tratta dell’impazienza. Essa è la tipica debolezza del leader determinato, che vorrebbe portare a compimento tutto subito, anche quando sembra impossibile. Questo è un problema che tocca molti comandanti, i quali ragionano molto in fretta e sono infastiditi quando le persone attorno a loro sono lente.

Insomma, se siamo impazienti c’è una buona notizia: lo sono anche molti top manager e forse anche noi abbiamo una personalità da comandante. Cerchiamo quindi di capire meglio le nostre caratteristiche, chissà che non emerga davvero che siamo dei leader migliori di quanto pensiamo. Essere un comandante sarebbe una grande soddisfazione, dato che è lo stesso tipo psicologico associato a personalità importanti come Steve Jobs e Margaret Thatcher.