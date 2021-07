L’estate non è solo la stagione del bel tempo e delle tanto attese ferie. Purtroppo, come ogni altro periodo dell’anno, porta con sé anche dei lati negativi. Il clima caldo e umido delle nostre parti è infatti l’habitat ideale delle odiatissime zanzare.

Ogni anno la storia si ripete. Sciami su sciami di questi fastidiosi insetti che ci invadono e non ci lasciano in pace nemmeno a casa o nel nostro giardino. Molti di noi avranno provato in ogni modo a debellarle o quanto meno scacciarle. Ma spesso rimedi come zampironi e spray anti-insetto non hanno l’efficacia sperata.

Ecco perché noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scoperto una soluzione alternativa. Si tratta di applicare un prodotto totalmente naturale che solitamente utilizziamo per altri scopi, sbalorditivo nell’allontanare le zanzare.

I consigli iniziali per evitare di diventare dei bersagli

Sia quando siamo fuori che tra le mura domestiche vi sono degli accorgimenti che dovremmo adottare per evitare le punture di zanzare. Sono piccole precauzioni che possono però limitare al quanto gli assalti di queste minuscole minacce viventi.

Per esempio, mentre siamo in casa a rilassarci in salotto, è buona abitudine accendere il ventilatore. Non solo per arieggiare la stanza, ma perché il flusso d’aria emesso contribuisce ad allontanare gli sciami di zanzare. Inoltre, se abbiamo dei fiori in balcone o sul terrazzo, controlliamo di non lasciare ristagni d’acqua dopo le innaffiature. Le zanzare prediligono infatti gli ambienti umidi e li sfruttano per riprodursi. Evitiamo anche profumi e prodotti da bagno con note floreali, che le attraggono in massa.

Pochi sanno che quest’essenza naturale delicata e profumatissima tiene lontane le zanzare

Le zanzare sono animali ostinati, per questo può capitare che i consigli appena forniti non risolvano la situazione. In questo caso possiamo ricorrere a un prodotto molto utile, sano e biologico: l’olio di cocco. Pochi sanno che quest’essenza naturale delicata e profumatissima tiene lontane le zanzare.

L’olio di cocco viene utilizzato solitamente per la cura del corpo, per cui non avremo nessun problema ad applicarlo su di noi. Si trova facilmente in commercio ed eccetto un’estrema sensibilità agli ingredienti è sicuro per la pelle. Ci basterà spalmarne un po’ su tutto il corpo e il suo aroma unito agli acidi grassi al suo interno allontanerà le zanzare una volta per tutte.