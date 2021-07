Se si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato, le azioni Sanlorenzo sono sopravvalutate ma il futuro è molto promettente. Come si traduce questa affermazione in operazioni in Borsa?

Incominciamo col dire che qualunque sia la metrica utilizzata (PE, PEG, PB) le quotazioni del titolo Sanlorenzo sono sopravvalutate. Per gli analisti, invece, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 12%, La situazione, quindi, non è molto chiara e univocamente definita.

Su una cosa, però, tutti sono d’accordo. Il futuro della società è molto brillante tanto che gli analisti nell’ultimo anno hanno rivisto più volte al rialzo le stime del fatturato e degli utili. In particolare, per il prossimi tre anni il ROE (Return On Equity) medio è atteso essere superiore al 20%. Un livello quasi doppio rispetto alla media del settore di riferimento.

Le azioni Sanlorenzo sono sopravvalutate ma il futuro è molto promettente: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 7 luglio in rialzo dello 5,83% rispetto alla seduta precedente a quota 24,5 euro.

La proiezione in corso è rialzista e ha un potenziale molto importante. Qualora dovesse essere raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 45 euro, infatti, il titolo potrebbe avere una performance di oltre l’80%. Affinché questo scenario non venga smentito è di fondamentale importanza che il supporto in area 23,35 euro non venga rotto in chiusura di settimana.

In caso contrario le quotazioni si potrebbero muovere al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

