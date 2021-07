Se desideriamo un balcone che possa fare invidia al vivaista più esperto non possiamo fare a meno delle splendide ortensie. Per i loro colori sgargianti e tutti diversi e la facilità di coltivazione sono ormai diventate un must tra chi ha il pollice verde.

Come tutte le altre piante, però, vanno protette e bisogna assicurarsi di poter godere il più a lungo possibile delle loro meravigliose infiorescenze. I pericoli che possono incontrare sono molti e non possiamo stare perennemente in allerta e controllare ciò che succede in giardino o sul terrazzo. Per fortuna in nostra assenza ci può dare una grande mano una pianta amica, solitamente impiegata in cucina.

L’utilità delle consociazioni tra piante e fiori

Vi sono piante che se messe le une accanto alle altre possono garantirsi numerosi benefici. Le erbe aromatiche, poi, sono un vero e proprio toccasana in questo caso. Rosmarino, prezzemolo, origano ma anche tante altre favoriscono il corretto sviluppo e mantengono sani verdure, ortaggi e fiori. Basta solo conoscere i giusti abbinamenti per sfruttare al massimo le loro potenzialità. Per approfondire si rimanda alla lettura di questo articolo.

Così come le altre piante, anche le amatissime ortensie hanno bisogno del vicino di vaso giusto per poter crescere perfettamente in salute. Vediamo qual è allora la piantina alleata.

Per ortensie sane e fiorite basta mettere sul balcone questa profumatissima erba aromatica

La pianta che salverà i nostri fiori e che garantirà loro una fioritura sicura e rigogliosa è niente meno che la menta. Per ortensie sane e fiorite basta infatti mettere sul balcone questa profumatissima erba aromatica.

Come le ortensie la menta predilige l’esposizione ombreggiata e il terreno umido, per questo non avrà problema a crescergli vicino. Potremmo anche decidere di piantarle nello stesso vaso, una accanto all’altra. Grazie al suo profumo intenso la menta fa da repellente naturale contro afidi e parassiti, difendendo foglie e radici dell’ortensia. La sua tonalità verde intenso, poi, darà un tocco di colore in più al nostro balcone.