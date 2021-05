Non è solo l’oro ad approfittare delle crisi internazionali. Da qualche anno a questa parte sono tornati a essere beni rifugio anche le opere d’arte, i libri antichi e persino i fumetti. Senza contare gli ormai tradizionali e immortali francobolli e le sempre verdi monete. Ogni tanto, parlando di euro, come abbiamo visto in articoli della Redazione, ci scappa qualche errore di conio. Pochi sanno che queste monete difettate e che valgono pochi centesimi, in realtà potrebbero portarci in vacanza gratis quest’estate.

Non è la moneta da 1 euro e nemmeno da 2

Abbiamo visto in precedenza come alcune monete da 1 e 2 euro siano particolarmente ricercate dai collezionisti. E, maggiore è la richiesta, più alto è il prezzo d’asta. I collezionisti, ma anche gli amanti con una certa esperienza, sanno che il valore della moneta è dato dal cosiddetto “fior di conio”. Ossia, per valere il massimo, la moneta deve presentarsi talmente perfetta da essere praticamente appena uscita dalla zecca. Anche nel caso di monete antiche. Pochi sanno che queste monete difettate e che valgono pochi centesimi, in realtà potrebbero portarci in vacanza gratis quest’estate. Sono monetine da 10 centesimi con delle caratteristiche molto specifiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ancora una volta il 2002 è l’anno degli errori

Anche per le monetine che andremo a vedere, il 2002 è un anno particolarmente disgraziato. Almeno dal punto di vista della fattura. Perché, alla fine, i difetti di queste monete sono anche i criteri che determinano il loro valore esponenziale. Secondo le ultime consulenze e recenti battute all’asta, ci sono delle monete da 10 centesimi della Repubblica francese, o della Germania, che valgono fino a 500 euro. Ma attenzione anche a quelli di Cipro e del Belgio, battuti in poche quantità.

È proprio la data a determinare il valore

Ma, cos’hanno di speciale alla fine questi centesimi, da valere tra i 250 e i 500 euro? La loro rarità sta proprio nell’errore di fabbricazione della data. Mentre, infatti per qualsiasi moneta, basta un’occhiata semplice per capire quando è stata coniata, questi 10 centesimi del 2002, dobbiamo ruotarli a 180 °. Sui siti dei collezionisti, questi 10 centesimi, nella loro semplicità, sono ufficialmente riconosciuti con il valore che abbiamo sopra citato.

Approfondimento

Fai attenzione a queste monete dell’euro, perché se le hai valgono una fortuna