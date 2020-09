Quando sono usciti sembravano perfetti, intoccabili e invincibili. Non stiamo parlando dei Super Eroi o degli Avengers, ma degli euro, in carta e moneta. E, mentre, per quanto riguarda la carta ci avevano garantito che sarebbero stati praticamente impossibili da falsificare, le monete è un altro affare. In ogni senso, visto che ne esistono in circolazione di rare o errate che possono valere veramente tanto. Fai attenzione a queste monete dell’euro, perché se le hai valgono una fortuna, leggendo l’elenco dei nostri Esperti.

Ci siamo caduti subito

Ahinoi abbiamo subito “cannato”, per usare un gergo verbale, ma popolare, uno dei primi coni. Ci riferiamo alla moneta battuta in Italia, nel 2002 e del valore di 1 centesimo. Ne sono infatti stati prodotti pochi esemplari della misura e con l’immagine di quelli da 2 centesimi. Sapete il loro valore? Tenetevi stretti, perché ognuna di esse è quotata attorno ai 5.000 euro!

Grace Kelly

Molti di voi ricorderanno l’incantevole attrice e principessa di Monaco, Grace Kelly. La moglie che tutti avrebbero voluto e che si spense in un tragico incidente stradale sulla Costa Azzurra nel fiore degli anni. Nel 2007 l’Europa volle ricordarla con una moneta da 2 euro. Ne esistono poco più di 20.000 esemplari e il suo valore varia dai 600 ai 1000 euro. La potete chiaramente riconoscere per il profilo della principessa girata a sinistra, con la scritta Monaco 2007.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

San Marino

Tra le monete di valore non poteva mancare un conio del piccolo stato di San Marino, che, i collezionisti di numismatica e francobolli ben conoscono. Nel 2005 hanno battuto solo 130.000 unità di questa moneta da 2 euro, in occasione dell’Anno Mondiale della Fisica. Il suo valore è di circa 130 euro.

Anche il Vaticano

Per gli amanti delle collezioni, ecco anche lo Stato del Vaticano, che, nel 2004 ha emesso una moneta da 2 euro in occasione dei 75 anni dalla nascita. In circolazione possiamo trovarne circa 80.000 pezzi e il valore di ognuno è di 100 euro.

I 2 euro tedeschi

Sicuramente questi 2 euro li conoscerete perché all’epoca della coniazione fecero scalpore. Battuti dall’immarcescibile Germania, presentano i paesi europei del 2008 senza confini! Dal Portogallo alla Russia un unico stato! Fai attenzione a queste monete dell’euro, perché se le hai valgono una fortuna e questi 2 euro sono tra queste!

Approfondimento

Come pulire le cornici a casa