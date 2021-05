Il motivo straordinario per cui dovremmo tutti mettere ciotole e terrine in lavastoviglie per farle brillare come delle stelle utilizzando dei semplici ed economici ingredienti naturali

In queste pagine, praticamente ogni giorno i nostri Lettori trovano consigli utili su come utilizzare al meglio la lavastoviglie. Dal risparmio sui consumi elettrici e dell’acqua, fino ai segreti per igienizzare al meglio i carichi. Oggi vediamo assieme il motivo straordinario per cui dovremmo tutti mettere ciotole e terrine in lavastoviglie utilizzando dei semplici ed economici ingredienti naturali per farle brillare come delle stelle. Questi utili accessori dall’uso quotidiano in cucina sono però tremendi, in versione vetro, perché mostrano senza pietà i depositi di calcare.

Prima di tutto la prevenzione

Prima di andare a vedere questo trucco per mantenere lucide ciotole e terrine, dobbiamo cercare anche di prevenire il calcare. Sappiamo bene che possiamo anticipare la sua formazione con dei prodotti specifici. Peccato che siano spesso molto costosi e quelli di fascia bassa di prezzo, non ci garantiscano i risultati che vogliamo. Ecco, allora che basterà semplicemente mettere una ciotola di sale grosso nel cestello con un ciclo a vuoto ad alta temperatura. Il sale si scioglierà ed eliminerà eventuali forme nascenti di calcare.

Smontaggio e succo di limone

Il motivo straordinario per cui dovremmo tutti mettere ciotole e terrine in lavastoviglie utilizzando dei semplici ed economici ingredienti naturali, per farle brillare come delle stelle, è presto descritto in due operazioni.

La prima è quella di smontare il filtro, rimuovere i depositi e lavarlo in semplice acqua calda e sapone per piatti. Qui si depositano tutti gli avanzi che non riescono a uscire dallo scarico, sporcando le nostre terrine.

Poi, con del semplice succo di limone, posto sempre in una ciotola e posizionata nel cestello, andremo a sgrassare tutte le incrostazioni presenti. Limone, che con la sua azione detergente, profumante e igienizzante, eliminerà quei depositi di sporco e calcare, che altrimenti opacizzerebbero le nostre terrine.

