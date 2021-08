È facile capire quando il nostro corpo sente il bisogno di disintossicarsi. Capita di sentirsi appesantiti, stanchi o addirittura nauseati. Quelli sono i segnali più chiari che il corpo manda quando è sovraccarico. In vacanza o dopo aver esagerato con cibo e alcol è necessario avere un rimedio veloce per ripulire l’organismo. Ancor meglio se il rimedio è una bevanda fresca e gustosa. Con pochi ingredienti facili da reperire creiamo dei drink che ci aiutano a liberarci dalle tossine accumulate. Infatti, pochi sanno che queste 2 eccezionali bevande idratanti disintossicano l’organismo e accelerano il metabolismo.

La prima ha come ingredienti principali la barbabietola e la carota. Essa ha effetti disintossicanti e diuretici, oltre ad essere ricchissima di antiossidanti. A supporto del sistema immunitario la carota fornisce grandi riserve di vitamina C. Queste sono utilissime per sostenere il corpo nel passaggio tra l’estate e l’autunno. Per un bel bicchiere di frullato servono:

carota (1);

barbabietola rossa (1);

fettina di zenzero (1);

un pugno di acini di uva rossa;

tè verde q.b.

Il procedimento prevede la cottura a vapore di carota e barbabietola. Quando sono abbastanza tenere si lasciano raffreddare e si frullano insieme agli altri ingredienti. Ottenuta una purea, bisogna diluirla con del tè verde e, se si preferisce, con dei cubetti di ghiaccio.

La seconda bevanda ha potenti effetti disintossicanti. Infatti, sfrutta i benefici dello zenzero e del limone per riattivare il metabolismo. In aggiunta, la mela garantisce un sapore dolce e aumenta le capacità depurative. Infine, la lattuga e il cavolo danno fibre che svuotano e ripuliscono l’intestino. Per ottenere la bevanda si può usare un frullatore o un estrattore. Gli ingredienti necessari sono:

1 mela;

2 o 3 foglie di lattuga;

1 foglia di cavolo verde;

1 pezzetto di zenzero;

mezzo limone senza buccia.

Si procede introducendo nell’estrattore tutti gli ingredienti insieme. Meglio tagliare la mela a pezzi prima di azionare l’estrattore o il frullatore. In quest’ultimo caso, dopo aver ottenuto la purea si consiglia di diluirla. Si può usare acqua, tè verde o tostato, oppure succo di mela. Per ottenere un effetto ancor più rinfrescante, aggiungere dei cubetti di ghiaccio o del ghiaccio tritato. Una foglia di menta dona ancor più freschezza al drink.

