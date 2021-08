Tutti conosciamo le erbe aromatiche e molti di noi le coltivano facilmente sul balcone o nell’orto. Con il loro profumo intenso e il sapore inconfondibile, sono un piacere sia per l’olfatto e se utilizzate in cucina, anche per il palato. Ma non solo, molte erbe aromatiche possiedono delle proprietà benefiche utilizzate a scopi medicamentosi.

Un’erba aromatica sconosciuta

Tra tutte le erbe alleate della buona salute, ne esiste una che pochi conoscono e che spesso viene confusa con il prezzemolo.

Parliamo del cerfoglio una pianta annuale spesso selvatica che si trova facilmente sui sentieri di montagna. In Italia è utilizzata nella versione essiccata e raramente in quella fresca. L’aspetto è molto simile al prezzemolo, ma con un sapore meno forte. Le sue foglie sono di un color verde brillante con i margini seghettati e i fiori bianchi racchiusi a forma di ombrello.

Il cerfoglio è molto semplice da coltivare perché non ha bisogno di particolari cure. Necessita di un terreno ben drenato, soffice e di innaffiature costati, specialmente durante il periodo primaverile ed estivo. È una pianta che ama molto la luce, ma nelle ore più calde è bene ripararla dai raggi diretti del sole.

Il cerfoglio è anche una pianta officinale, dalle proprietà curative e medicamentose. Le sue foglie contengono vitamina C, minerali e carotene. Una pianta già nota fin dall’antichità, per le sue proprietà diuretiche che aiutano in caso di ritenzione idrica. Ma non solo, la sua tisana è un ottimo rimedio naturale per curare i problemi legati alle vie respiratorie e per favorire la digestione.

È vero che molti non la conoscono ma questa pianta aromatica rende la pelle liscia come seta.

Proprio così, il cerfoglio possiede delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie per proteggere pelle e occhi. Molto utilizzato per aiutare in caso di arrossamenti e irritazioni cutanee. Ma non solo, l’idrolito di cerfoglio è un ottimo rimedio per depurare le pelli grasse e impure, contrastando la produzione di sebo. Mentre l’infuso, preparato con le foglie fresche, può essere utilizzato come tonico rinfrescante.

Come si usa in cucina

Sappiamo che il cerfoglio è una pianta che esteticamente somiglia al prezzemolo, ma con un gusto più delicato che ricorda quello dell’anice. Il suo sapore meno invadente è molto utilizzato soprattutto per insaporire zuppe, carni bianche, pesce e insalate.

