Sono finite le vacanze e si torna alla solita vita. Per chi ha un orto significa tornare a prendersene cura. Beh, quest’anno però torniamo con una grande notizia: infatti, salviamo il raccolto e soprattutto questa verdura da un insetto estivo fastidiosissimo con un rimedio naturale.

Gli orti sono pieni di insetti che vivono serenamente nel loro habitat. Prima di agire in qualsiasi modo, però, dobbiamo capire il grado di pericolosità dell’insetto. Se troviamo questo particolare insetto, un pochino dobbiamo allarmarci. Soprattutto perché va ghiotto di una pianta ben specifica. Vediamo di che si tratta.

Salviamo il raccolto e soprattutto questa verdura da un insetto estivo fastidiosissimo con un rimedio naturale

Siamo tornati a casa dalle vacanze e subito andiamo a controllare come sta il nostro orto. Vediamo se sono nate delle nuove verdure, se qualcosa cresce oppure se non ci sono ancora progressi. Non è difficile, però, trovare dei piccoli insetti, di circa 10 millimetri, nel nostro orto.

Stiamo parlando della Eurydema ventralis, comunemente chiamata cimice rossonera. Questo minuscolo insetto appartiene alla famiglia delle cimici, di cui la più famosa è quella verde. Quella di cui parliamo oggi è molto facile da riconoscere, perché assomiglia alla cimice verde, ma il colore è rossonero.

La cimice rossonera ama in particolare questa verdura

Tra tutte le verdure dell’orto, la cimice rossonera ne ama una in particolare. O meglio ama una famiglia di verdure. Questi insetti vanno ghiotti per i cavolfiori, il cavolo broccolo o il cavolo verza. Ma perché bisogna preoccuparsene ad agosto? Questi insetti ogni anno compiono due generazioni.

Durante il periodo invernale rimangono buoni nel loro rifugi, quando arriva aprile escono dai rifugi in cerca di piante da mangiare. Soprattutto, come abbiamo detto, le colture della famiglia del cavolo. In seguito avviene l’accoppiamento, che porta alla nascita, verso il mese di maggio, della prima generazione di cimici. Che saranno poi adulte nel mese di giugno. E qui riparte il ciclo, fino ad arrivare ad agosto con la seconda generazione di cimici adulte per poi svernare in inverno.

Che possiamo fare noi?

Vediamo allora un semplice rimedio per evitare che le cimici mangino il nostro raccolto e nello specifico la famiglia dei cavoli. Un rimedio naturale, infatti, è quello di creare un macerato di ortica. Questo macerato è molto utile per allontanare i vari parassiti e per aumentare le difese delle verdure dell’orto.

