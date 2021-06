Se continua così ci faremo un letto all’interno di un frigorifero. Se produttori e venditori di angurie, ghiaccioli e gelati stanno facendo affari a noi non resta che escogitare qualsiasi mezzo per cercare ristoro dalla calura eccezionale. Bere tanto e alimentarsi bene sono il segreto per sopravvivere a questa estate 2021 da record ma pochi sanno che questa tisana fatta con un ingrediente eccezionale ci fa stare freschi. Vedremo perché assumere una bevanda tipicamente invernale riesce invece a farci sentire meno accaldati.

Odiato e amato come pochi

È il coriandolo il nostro protagonista, una pianta che trae le sue origini proprio nella nostra area mediterranea. In molte cucine è usatissimo e presente in quasi tutti i piatti ma il suo gusto particolare non lo rende apprezzato da molti fan. È della stessa famiglia del finocchio e del cumino e deve il suo nome proprio alle antiche usanze che ne prevedevano il lancio benefico. Oggi il coriandolo è stato praticamente adottato dalla cucina indiana e da quella caraibica che lo utilizzano da solo ma anche unito al curry.

Pochi sanno che questa tisana fatta con un ingrediente eccezionale ci fa stare freschi

La forza di questo alimento sta nella sua capacità di farci digerire meglio con una sorte di azione depuratrice dell’intestino. Per questo nelle cucine dei paesi più caldi è abbinato ai piatti forti e maggiormente calorici. Non è solo una questione di aroma scaccia odori ma anche proprio di miglioramento del processo digestivo. Ed è per questo motivo che le tisane non sono valide solo d’inverno ma soprattutto d’estate quando la digestione è più lenta e complessa.

Possiamo coltivarlo anche in casa

Non sarebbe propriamente il periodo per iniziare a coltivare il coriandolo in casa o nel giardino perché l’ideale è farlo a primavera ma non è difficile. L’estate è invece il momento della raccolta dei suoi frutti perfetti per essere essiccati e dare vita alle tisane rinfrescanti. Lo possiamo altrimenti acquistare in erboristeria, supermercato e negozi di prodotti naturali, ma anche comodamente su internet.

