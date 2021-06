L’ananas frutto esotico del sud America, molto amato per il suo sapore particolarmente gradevole, è un alimento davvero sorprendente. Ne esistono circa 100 tipologie ma le si può catalogare in quattro grandi macrocategorie che sono:

Smooth Cayenne, di provenienza Hawaiana;

Red Spanish, di origine caraibica;

Queen Victoria, molto nota in Africa;

Abacaxi, America del sud.

Le proprietà dell’ananas

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’ananas a livello nutrizionale contiene:

una buona percentuale di acqua;

bromelina;

betacarotene;

proteine;

vitamine tra cui A, B e C

sali minerali quali calcio, fosforo, magnesio, ferro e potassio;

acido citrico, folico, malico e ossalico;

glucidi e lipidi.

Quindi, ecco le proprietà benefiche per l’organismo umano che sono contenute in questo frutto:

antinfiammatorie;

è in grado di prevenire e contrastare i tumori per mezzo della bromelina contenuta al suo interno;

diminuisce il rischio di malattie coronariche;

diminuisce il rischio della comparsa di alcune patologie oculari come la cataratta;

può contribuire ad un aumento di fertilità;

aiuta la prevenzione dell’asma grazie al betacarotene contenuto al suo interno;

aiuta a regolarizzare la pressione sanguigna;

favorisce la digestione;

aiuta a migliorare la pelle e a prevenire le rughe.

Questo esotico frutto è un ottimo alleato quando si vuole perdere peso

Si chiarisca che l’ananas di per sé non contiene proprietà dimagranti. Tuttavia questo meraviglioso frutto contiene circa 40 kcal ogni 100 grammi di prodotto, è ricco d’acqua, può favorire l’eliminazione di liquidi ed ha un elevato potere saziante e digestivo. Ecco perché questo esotico frutto è un ottimo alleato quando si vuole perdere peso. Consigliato in molte diete, sono stupefacenti i risultati che può dare grazie alle sue ricche e molteplici proprietà benefiche. Quindi è un ottimo e potente alleato della salute.

Attenzione a questo punto

L’ananas è un frutto strabiliante ma non a tutti fa bene, poiché può provocare reazioni allergiche su alcuni soggetti. Gli effetti collaterali potrebbero essere:

diarrea e disturbi intestinali;

mal di stomaco;

vomito;

irritazione delle mucose;

disturbi al ciclo mestruale per i soggetti femminili.

L’ananas è un frutto tropicale favoloso e ottimo per la salute. Perfetto per chi vuole perdere peso ed avere un ventre piatto da favola, ma attenzione a non abusarne.

Approfondimento

Questo frutto è ricco di proprietà ma in pochi conoscono i suoi effetti collaterali