Pochi sanno che questa è la tecnica giusta per pulire questa deliziosa verdura di stagione

C’è un ortaggio che forse più di tutti simboleggia l’arrivo della primavera. Stiamo parlando dell’asparago. Col suo sapore dolce e amarognolo insieme ha conquistato le tavole degli italiani già da lungo tempo. Che siano acquistati in un supermercato o raccolti nei campi però, è necessario pulirli e trattarli nel modo giusto. Infatti pochi lo sanno, ma questa è la tecnica giusta per pulire questa deliziosa verdura di stagione.

Le varietà di questa verdura di stagione

Esistono quattro diverse varietà di asparagi, ognuna con le sue specifiche caratteristiche in termini di aspetto e sapore:

asparago selvatico: questa tipologia è quella che offre il sapore più intenso. Il suo stelo è notevolmente più sottile degli altri e di un verde brillante; asparago verde: questo tipo di asparago ha un fusto più largo e un sapore meno intenso rispetto a quello selvatico; asparago viola: questo asparago germoglia sottoterra per essere poi toccato dal sole, motivo per cui presenta una colorazione violacea. Il sapore è amarognolo ma più delicato delle precedenti tipologie; asparago bianco: questo asparago infine germoglia completamente sottoterra ed è per questo che rimane del tutto bianco. Questa tipologia è la più delicata e il fusto è generalmente più largo.

Come pulirli

Per quanto riguarda la pulizia di questi ortaggi, il procedimento non cambia in base alla varietà scelta. Bisogna innanzitutto procedere a sciacquarli velocemente se ci sono ancora residui di terra. A questo punto tagliamo la base degli asparagi più legnosa e bianca o grigia. Procediamo pulendo il fusto con un pelapatate lasciando intatta la parte superiore, più morbida e delicata.

Così eliminiamo la parte più legnosa e filamentosa dell’asparago. Un’ultima pulita sotto l’acqua corrente e siamo pronti a tagliare.

Se decidiamo di cuocerli interi, allora è necessario tagliarli alla base così che abbiano tutti la stessa lunghezza. In questo modo la cottura sarà uniforme. In caso contrario tagliamo la parte superiore col germoglio e poi affettiamo il fusto a rondelle. Ricordiamoci che i germogli si cucineranno molto più velocemente del resto della pianta. Potremmo quindi considerare di inserirli in pentola o in padella in una fase successiva.

Pochi sanno che questa è la tecnica giusta per pulire questa deliziosa verdura di stagione, ma ora non è più un nostro problema.

Approfondimento:

