Le lampade di sale non sono solo un bell’oggetto di design, ma sono anche in grado di creare un’atmosfera rilassata e avvolgente. Tuttavia accanto a questi evidenti vantaggi ne esistono molti altri meno conosciuti. Scopriamo quindi come sfruttare al meglio i tanti benefici delle lampade di sale, quanto usarle, dove posizionarle e quanto costano.

I benefici

Le lampade di sale sono formate dai cristalli di sale rosa dell’Himalaya e solitamente hanno una base in legno. Si tratta quindi di materiali del tutto naturali. All’interno del cristallo viene posta una lampadina in grado di illuminare l’ambiente.

La meravigliosa colorazione arancio-rosata prodotta da questo tipo di lampada permette di avere una luce soffusa e un’atmosfera rilassata. Stare nei pressi di questa lampada mette quindi di buon umore e favorisce la concentrazione, la creatività e la produttività. Ma oltre alla luce ambrata queste lampade emettono anche ioni negativi. Questi ioni hanno il grande pregio di mantenere pulita l’aria di casa, risultando così un ottimo aiuto contro problemi respiratori, asma e allergie. Inoltre si tratta di un ottimo strumento per contrastare l’inquinamento elettromagnetico dei dispositivi elettronici. Infine, oltre a un’aria pulita e uno stimolo per il sistema immunitario, le lampade di sale sono ottimi deumidificatori naturali. Se quindi le nostre stanze sono piuttosto umide questo è sicuramente un ottimo alleato.

Come sfruttare al meglio i tanti benefici delle lampade di sale

Abbiamo visto che stare vicini a una lampada di sale può essere un vero toccasana. Per questo è importante posizionarle nei luoghi più frequentati della casa. Possiamo metterlo sulla scrivania da lavoro, così da contrastare efficacemente anche l’inquinamento elettromagnetico. Ottime posizioni sono anche quelle vicino al divano, in cucina, in salotto o sul comodino accanto al letto. La sua luce ambrata oltre ad essere bellissima è anche perfetta per leggere un bel libro.

Se intendiamo comprare una lampada è bene sapere che la sua grandezza deve essere proporzionata a quella della stanza. Per uno spazio di 10 m2 serve una lampada da 1-3 kg, per uno di 15 m2 di 3-6 kg, per 20 m2 servono 6-10 kg, per 30 m2 servono 12 kg. Possiamo trovarle nei mercatini, nei negozi di articoli per la casa o di salute e benessere, oppure online. I prezzi partono da circa 10 euro e aumentano con l’aumento del peso della lampada.

Per ottenere i massimi benefici la lampada deve rimanere accesa almeno per 6 ore consecutive (anche di più se l’ambiente è molto umido). Non preoccupiamoci della spesa perché il suo utilizzo non inciderà in modo pesante sul nostro portafoglio. Infatti in media se tenuta accesa continuativamente costa appena 2 euro al mese.

Unico accorgimento: attenzione a proteggere bene la base o i mobili su cui appoggiamo le lampade. Infatti i sali possono rovinare le superfici.