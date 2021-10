Ottobre è il mese perfetto per preparare una deliziosa confettura casalinga. Alcuni hanno la fortuna di avere in giardino qualche prezioso albero da cui raccogliere frutti deliziosi. Altri dovranno recarsi al supermercato o dal fruttivendolo alla ricerca dei prodotti migliori.

In ogni caso, saremo concordi nell’affermare che una buona confettura si realizza con la frutta migliore. In questo articolo scopriremo che, nonostante ciò sia assolutamente vero, non sempre è così.

Infatti, anche gli ortaggi si prestano incredibilmente a questo scopo. Se non ci crediamo, allora ci conviene fare attenzione alla ricetta che abbiamo deciso di presentare oggi. Gli ingredienti principali per realizzare la nostra squisita confettura non saranno altro che i pomodori verdi. Scopriamo subito come fare e gli usi in cucina.

Ingredienti

Ecco di cosa abbiamo bisogno per realizzare circa 750 gr di confettura:

1 kg di pomodori verdi;

500 gr di zucchero;

30 gr di zenzero;

2 scorze di limone.

Questo è proprio l’ultimo periodo in cui possiamo approfittare dei nostri pomodori. Perciò cogliamo al volo l’occasione e non sprechiamoli.

Pochi sanno che possiamo realizzare una confettura dolcissima e profumata con questo ortaggio prelibato

La prima operazione da compiere prima di occuparci della confettura è la sanificazione dei barattoli in cui la conserveremo. Il procedimento è facile e consigliamo di non saltarlo. Sul sito del Ministero della Salute si possono trovare tutti i passaggi per sterilizzare i vasetti. Fatto questo, ci possiamo occupare finalmente della conserva.

Per prima cosa sciacquiamo bene i pomodori sotto l’acqua corrente. Quindi, asciughiamoli e tagliamoli prima in quattro parti, poi ancora a metà.

Versiamo i pomodori a fettine in una pentola capiente. Aggiungiamo anche lo zucchero e le scorze dei limoni grattugiate. Grattugiamo anche lo zenzero e aggiungiamolo in pentola. A questo punto, amalgamiamo bene tutto e accendiamo il fuoco.

Mentre cuociamo a fiamma alta, continuiamo a mescolare gli ingredienti, per evitare che si attacchino. Attendiamo che i pomodori imbruniscano, poi spegniamo la fiamma.

Versiamo la confettura ancora calda nei barattoli senza riempirli fino all’orlo, quindi li chiudiamo bene. Il calore dovrebbe garantire la conservazione sottovuoto dell’alimento, facendolo durare a lungo. Pochi sanno che possiamo realizzare una confettura dolcissima e profumata con questo ortaggio prelibato, ma ecco come si fa.

Le idee in cucina

Ora che abbiamo dato vita alla nostra confettura di pomodori verdi, forse ci staremo chiedendo come utilizzarla. Al riguardo, non c’è niente di meglio che abbinarla a un saporitissimo tagliere di formaggi. Gli donerà ancora più gusto e vivacità.

Un’altra idea allettante è quella di presentarla con una deliziosa bistecca di manzo o vitello. Non ce ne pentiremo e presenteremo un piatto davvero da leccarsi i baffi!

