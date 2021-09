Quando siamo al supermercato, la voglia di far scorta di frutta a volte è più forte di noi. Riempiamo sacchetti interi di mele, pere e arance e li portiamo a casa pronte da gustare.

In questi casi può capitare di non riuscire a consumare in tempo tutta la frutta e di vederla, di conseguenza, fare una brutta fine. Per non dover vederla marcire e per poterla conservare ancora a lungo, non c’è idea migliore che realizzare una bella confettura.

Anche settembre è mese ricco di prodotti di stagione freschi e deliziosi. Un frutto su tutti, forse un po’ trascurato, si presta molto bene a un utilizzo di questo tipo. Si tratta della buonissima zucca. Vediamo allora come realizzare una confettura coi fiocchi con questo frutto spesso sottovalutato.

Pochi utilizzano questo frutto stagionale che è l’ingrediente prelibato per una confettura dolce da impazzire

Il periodo delle zucche comincia solitamente a settembre e può protrarsi fino a novembre inoltrato. È un frutto tendente al dolce che arricchisce risotti o lasagne, ma lo si può consumare anche come ingrediente principale al forno o in agrodolce.

In questa ricetta lo utilizzeremo, invece, per preparare una profumatissima conserva, ancora troppo sottovalutata, che potremo gustare per molto tempo. Infatti, pochi utilizzano questo frutto stagionale che è l’ingrediente prelibato per una confettura dolce da impazzire: spieghiamo subito come fare.

Procedimento e ingredienti

La confettura che stiamo per preparare la arricchiremo con una spezia che darà alla zucca quell’aroma in più: il cardamomo. Bastano 4 ingredienti e le rispettive quantità per ottenere almeno 6-7 vasetti. Eccoli qui di seguito:

1,5 kg di zucca già mondata;

4-5 semi di cardamomo;

una scorza di limone;

500 gr di zucchero.

Si parte tagliando a pezzetti la zucca lavata e pulita. Quindi, sbucciamo i semi di cardamomo. Ora mettiamo in una pentola i pezzi di zucca con i semi, la scorza del limone affettata e lo zucchero.

Facciamo cuocere a fiamma lenta per almeno 1 ora e mezza, controllando la cottura di tanto in tanto. Quando ci sembra pronta, spegniamo il fuoco e togliamo dalla pentola la confettura, eliminando la buccia del limone.

A questo punto possiamo scegliere se lasciarla in pezzi o frullarla per ottenere un composto più vellutato. Fatto questo non ci resta che versare nei vasetti sterilizzati la nostra confettura, lasciandoli capovolti per un paio d’ore. Si raccomanda di conservare in un luogo fresco e protetto dall’umidità.

