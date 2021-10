Molti di noi aspettano l’arrivo della stagione fredda per deliziarsi con delle preparazioni pesanti ma estremamente gustose. Oggi parliamo proprio di una di queste che è anche abbastanza semplice da preparare. Infatti può essere una buona carta da giocare quando abbiamo qualcuno a cena. Infatti questo delizioso piatto autunnale con pochi ingredienti farà girare la testa ai nostri ospiti. Vediamo insieme quali sono i passaggi necessari da seguire per portarlo in tavola.

Gli ingredienti necessari per preparare il piatto

125 grammi di farina di mais;

500 millilitri di acqua;

40 grammi di funghi di diverse varietà (secchi);

700 grammi di funghi porcini freschi;

1 spicchietto di aglio;

Prezzemolo quanto basta;

50 millilitri di vino bianco

olio extravergine di oliva quanto basta;

brodo vegetale quanto basta;

Sale quanto basta.

Per prima cosa è necessario preparare la polenta. Prendere quindi una casseruola capiente e riempirla di acqua. Metterla sul fuoco e portarla poi a bollore. Salarla e versare al suo interno a pioggia la farina di mais. Cominciare a mescolare. Lasciare andare il composto per 40 minuti a fuoco basso. L’importante è continuare a mescolare per evitare che il composto si attacchi o formi dei fastidiosi grumi. Nel frattempo, prendere una ciotola e riempirla di abbondante acqua calda. Inserire al suo interno i funghi secchi. Passare poi a quelli freschi. Lavare e togliere le parti di scarto dai porcini. Tagliarli poi a fette. Mettere a bollire in un pentolino del brodo pronto.

Prendere poi una padella e inserirci un filo di olio extravergine di oliva. Mondare l’aglio e i gambi del prezzemolo e tritare il tutto con un buon coltello da cucina. Mettere a dorare in padella per qualche minuto. Aggiungere poi entrambe le tipologie di funghi. Ricordarsi però di strizzare quelli secchi per rimuovere l’acqua in eccesso. Sfumare con un bicchiere di vino bianco.

Mettere il fornello a fiamma bassa e far cuocere per circa 25 minuti. Aggiungendo poi del brodo bollente se il composto si asciuga troppo. In questo modo riusciremo a renderli più cremosi. Una volta che la polenta sarà pronta, servirla bella calda guarnendola con la salsa di funghi. Ai più golosi consigliamo di finire anche una spolverata di parmigiano reggiano.

