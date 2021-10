Sta per cominciare una nuova settimana. Dall’11 al 17 ottobre diversi segni zodiacali dovranno affrontare dei giorni difficili, nei quali saranno potrebbero essere messi duramente alla prova.

È dunque in arrivo una settimana sottotono per questi tre segni zodiacali in particolare secondo l’oroscopo. Stiamo parlando del Capricorno (nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio), dei Pesci (20 febbraio-20 marzo) e degli Scorpione (23 ottobre-22 novembre). Vediamo, nello specifico, quali problemi o situazione potrebbero trovarsi ad affrontare in questo lasso di tempo.

Un momento sfortunato per il Capricorno, anche se rispetto agli altri due segni che citeremo avrà quanto meno delle occasioni per ottenere una rivalsa. Questo segno si troverà ad affrontare una settimana caratterizzata da molti alti e bassi. Dal punto di vista sentimentale, potrebbe finalmente cominciare a smuoversi qualcosa, specialmente per i single, che avranno occasione di fare incontri che potrebbero rivelarsi molto importanti. I problemi saranno principalmente lavorativi: pochi guadagni a fronte dell’enorme carico di lavoro, situazione che potrebbe creare qualche frustrazione.

I Pesci si trovano in un momento poco felice dal punto di vista lavorativo e allo stesso tempo in una situazione sentimentale tutt’altro che rosea: chi ha una relazione potrebbe trovarsi a sperimentare una grande crisi che la metterà duramente alla prova. Inoltre, si potrebbero trovare a sperimentare qualche piccola delusione affettiva.

Lo Scorpione dovrà provare a vivere nuove emozioni e incontri

Tra i tre lo Scorpione sarà il segno maggiormente messo alla prova, che si ritroverà in una situazione statica a causa della paura che sta vivendo. Durante questa settimana, dovrà provare a superarla e lasciarsi andare a nuovi incontri ed emozioni, senza timore di essere nuovamente feriti.

Come consolazione, potrebbe giungere finalmente il cambiamento lavorativo atteso da qualche tempo. Urgerà però riuscire ad ambientarsi nella nuova situazione.