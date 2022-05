Pochi sanno che per spellare i peperoni in un attimo e con successo basta questo trucco usato pure nei ristoranti

Quando si tratta di frutta e verdura, tutti noi diventiamo più attenti. Ancora di più in questo periodo, visto che con le belle giornate ed il caldo un pasto leggero diventa sempre più consigliato. Allora ricerchiamo ricette che sappiano stupire i nostri ospiti, senza però perdere di vista il gusto. Per questo motivo non possiamo perderci il piatto afghano a base di melanzane che ha stupito tutti con il suo sapore morbido e completo.

I peperoni sono vegetali ottimi per questo scopo, visto che sono molto saporiti. Se ben cucinati, risultano leggeri, oltre ad essere una fonte di vitamina C e di potassio. Sono pure un ottimo contorno per le grigliate e i barbecue che stiamo tornando ad organizzare. Sono divini se abbinati a 3 tagli di carne ingiustamente poco noti in Italia, ma che sono economici e saporiti. Solo che hanno un difetto, e cioè che spesso sono lunghi da preparare. Per fortuna esistono dei trucchi, invero piuttosto semplici, che ci aiutano. Pochi sanno che per spellare i peperoni in un attimo può bastare una semplice busta di plastica, di quelle che usiamo per congelare i prodotti.

Tutto ciò che ci serve

Gli esperti ci dicono quanto sia importante, per digerire meglio, eliminare la pelle esterna del peperone. Questo è vero, ma talvolta ci sembra maledettamente complicato e macchinoso. In primo luogo, a prescindere dal nostro trucco, prima dobbiamo portare il peperone ad alta temperatura con il metodo di cottura che abbiamo scelto. Può essere dopo averlo spennellato con olio d’oliva e poi messo a riscaldare in forno per 20 minuti.

O magari tramite una preventiva bollitura in acqua o, per l’appunto, con la griglia rovente in cui stiamo preparando il nostro barbecue domenicale. Ebbene, qualsiasi sia la scelta e il metodo intrapreso per cucinarli, una volta tolti dalla fonte di calore, i peperoni andrebbero impacchettati all’interno di una busta di plastica. L’ideale è proprio quella che utilizziamo normalmente per congelare gli alimenti.

Pochi sanno che per spellare i peperoni in un attimo e con successo basta questo trucco usato pure nei ristoranti

Ci vorrà ancora un pochino di pazienza prima di poter degustare i nostri peperoni facili da digerire. Dopo aver chiuso il contenitore di plastica dobbiamo semplicemente far agire il vapore dato dall’alta temperatura del nostro vegetale all’interno del contenitore. Si creerà infatti un microclima di condensa che allenterà l’aderenza della pellicina esterna. Questo renderà i peperoni più porosi. Talvolta, addirittura la pelle inizierà ad arricciarsi su se stessa.

Sarà allora un gioco da ragazzi con una pinza, un coltellino o semplicemente con le nostre dita strappare la pellicina esterna e proseguire con la nostra preparazione.

