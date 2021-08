Scegliere cosa mangiare e quindi il tipo di dieta da fare può essere determinante per la salute del nostro corpo. Il benessere psicofisico spesso dipende anche da ciò di cui ci nutriamo quindi è molto importante saper scegliere. Ad esempio, pochi sanno che questi 4 cibi aumentano il rischio di tumori al colon quindi è bene fare attenzione.

Ci sono cibi che possono davvero aiutare anche contro problemi cardiovascolari e che molti sottovalutano. Infatti, pochi sanno che per evitare ostruzioni delle arterie basta mangiare questi 2 alimenti.

Ci riferiamo all’importanza di mangiare frutta e verdura che sembra possano aiutare contro una patologia davvero importante cioè l’arteriopatia periferica.

Questo problema riguarda le ostruzioni delle arterie che interessano gli arti inferiori e superiori.

A confermare i benefici di frutta e verdura in tal senso è uno studio della New York University School of Medicine riportato dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Cos’è l’arteriopatia periferica e quali sono i fattori di rischio

Prima di affrontare cosa ha scoperto questo studio sono utili delle precisazioni su questo tipo di patologia. Infatti, essa è una condizione clinica che colpisce maggiormente le arterie di braccia e gambe.

Nello specifico, si tratta di un restringimento o ostruzione del lume arterioso che provoca a sua volta una riduzione del passaggio di sangue ed ossigeno.

È una patologia che colpisce più gli uomini con età superiore a 50 anni ma ci sono anche altri fattori di rischio. Ad esempio, pressione alta, diabete ed elevati livelli di colesterolo e trigliceridi. Ci sono però anche altri elementi nocivi come il fumo.

I sintomi della patologia

Nei casi più lievi questa malattia si può presentare in modo asintomatica mentre in stati più avanzati ci sono alcuni sintomi. Fra questi citiamo il dolore muscolare alle gambe (soprattutto al polpaccio) e alle braccia come dei crampi.

Ci possono essere anche fenomeni di intorpidimento o debolezza dell’arto colpito e cambio del colore e temperatura che risulterà più freddo del normale. Nei casi più gravi invece si può verificare anche la comparsa di piaghe.

Pochi sanno che per evitare ostruzioni delle arterie basta mangiare questi 2 alimenti

Tornando allo studio, possiamo dire che il principale obbiettivo era proprio quello di verificare quali alimenti (tra cui frutta e verdura) influenzassero questa forma di malattia.

La si può considerare una ricerca abbastanza affidabile soprattutto per il campione di riferimento. Infatti, ha riguardato circa 3,7 milioni di persone sia uomini che donne di età media pari a 65 anni. Di questi, circa 234mila erano affetti da arteriopatia periferica.

I risultati sembrano non lasciare grandi dubbi. Infatti, frutta e verdura sembrano utilissimi per migliorare la salute vascolare. Il motivo è che a maggiori consumatori di frutta e verdura venivano associate minori probabilità di sviluppare questa malattia.

È stato anche riscontrato un effetto positivo del consumo di questi alimenti per chi presentava un fattore di rischio come il fumo.

Pertanto, sempre previo consulto del proprio medico e dietologo, si può pensare di inserirla nella dieta. In particolare, per chi soffre di questa patologia.

