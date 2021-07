Come è stato più volte detto in altri Nostri articoli, la frutta è un alimento estremamente importante per il nostro organismo. Per via delle loro proprietà possono fare molto bene nel prevenire o aiutare a curare alcune malattie di cui molti soffrono. Ad esempio, contro la glicemia alta può essere di grande aiuto mangiare questi frutti. Oppure, come vedremo nelle prossime righe, contro il diabete questi 3 frutti devono essere mangiati interi e non così. Ci sono infatti alcuni studi che hanno dimostrato che frutta come mirtilli, uva e mele possono essere molto efficaci nella prevenzione del cosiddetto disturbo metabolico di tipo 2. C’è però una condizione molto importante affinché possano essere veramente efficaci.

Lo studio dell’Università di Harvard

Questi frutti devono essere consumati non nella loro forma di succo ma bensì interi. Queste sono le conclusioni dello studio portato avanti dalla facoltà di medicina dell’Università di Harvard che hanno monitorato più di 190mila individui sani tra il 1984 e il 2008. I ricercatori hanno preso in considerazione il consumo di frutta in generale, di succhi di frutta e singoli frutti notando questa cosa molto interessante. Cioè le persone che avevano mangiato due porzioni a settimana di alcuni frutti interi avevano ridotto il rischio del diabete di tipo 2 di circa il 23%. Gli altri che ne avevano mangiato meno di una porzione al mese non hanno ottenuto lo stesso risultato.

Contro il diabete questi 3 frutti devono essere mangiati interi e non così

Fra questi i frutti migliori sono risultati le mele, i mirtilli e appunto l’uva. A differenza di questi ultimi, si è notato che i succhi di frutti hanno un indice glicemico molto più alto. Si parla di circa quasi il doppio rispetto alla forma intera del frutto singolo. Inoltre si è visto che contengono molti più contenuti di zuccheri e a penalizzarli ulteriormente nell’analisi c’è la maggiore fluidità che ne favorisce un più rapido assorbimento. In questo modo il glucosio nel sangue si concentra maggiormente con aumenti conseguenti dei livelli d’insulina.

