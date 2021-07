Mangiare bene è fra le prime cose che si dovrebbe fare per mantenersi in salute. Molti studi infatti affermano che avere una dieta equilibrata sia fondamentale per il benessere psicofisico. Per questo è importante scegliere i cibi migliori che possono aiutare non solo nella dieta ma anche a prevenire alcune malattie.

Fra gli alimenti ce n’è uno che quasi tutti avremo sicuramente mangiato almeno una volta. Alimento odiato e amato allo stesso tempo perché indica di solito l’inizio di una dieta dimagrante.

Stiamo parlando della mela che ha delle proprietà benefiche che non tutti si immaginano. In un nostro precedente articolo, per esempio, abbiamo visto che questo frutto abbassa il colesterolo e protegge i polmoni.

Nelle prossime righe scopriremo che pochi sanno che la buccia di questo frutto previene il tumore al fegato, e non solo.

Secondo la Fondazione Umberto Veronesi, infatti, la mela ha fra le proprie particolarità di essere un anti tumorale naturale per via delle sue sostanze. C’è però un particolare che spesso molti sottovalutano ovvero quello legato alla buccia.

Si è solito sbucciare la mela prima di mangiarla ma questo può essere un grave errore. Il motivo è semplice: mangiare la mela con la buccia, ovviamente ben lavata, vuol dire introdurre nell’organismo degli elementi fondamentali per prevenire alcuni tumori.

Parliamo delle triterpenoidi che secondo diversi studi hanno il potere di ridurre sensibilmente il rischio della formazione del tumore al fegato. Inoltre permettono anche di prevenire la formazione di quelli al seno e al colon.

Altri benefici della buccia della mela e perché è usata nella dieta dimagrante

Non bisogna, infine, dimenticare che la mela contiene anche antiossidanti ma soprattutto fibre che sono presenti in particolare nella buccia (oltre che nella polpa).

Queste aiutano il transito intestinale e stimolano l’intestino pigro, e allo stesso tempo aiutano a contrastare la diarrea. Infine la mela grazie alle fibre permette di sviluppare un senso di sazietà e questo è uno dei motivi per cui è spesso consigliata nelle diete dimagranti.

