Staccare dalla routine ci è necessario ogni tanto. Specialmente dopo un anno e mezzo di convivenza con il covid, una vacanza è più che meritata. Magari, però, oltre alle solite cose, quest’anno vogliamo provare qualche nuova sfida per dare un po’ di pepe al tutto. Ecco, quindi, alcune attività gratuite a portata di telefono che renderanno la nostra vacanza diversa e indimenticabile.

Se ogni anno ci ritroviamo sempre nello stesso posto e le vacanze cominciano ad essere un po’ noiose oppure se amiamo provare cose nuove, questo articolo fa per noi.

Attività gratuite a portata di telefono che renderanno la nostra vacanza diversa e indimenticabile

La prima sfida che offriamo si tratta di un’attività che vanta 20 anni di storia. Spopolò qualche anno fa, ma ad oggi è un po’ meno conosciuta, specialmente in Italia.

Stiamo parlando del geocaching, una caccia al tesoro che si svolge in tutto il Mondo grazie al GPS. L’applicazione più usata per questa attività si chiama, appunto, Geocaching. Grazie a questa app gratuita, possiamo riempire le nostre giornate andando in giro a cercare i “cache’’. Si tratta di contenitori nascosti in luoghi strategici con dentro piccoli gadget lasciati da altri ‘’geocacher’’.

Spesso, ma non sempre, i contenitori si trovano vicino a luoghi di interesse culturale. In questi casi, l’applicazione offre, una volta trovato il ‘’cache’’, una spiegazione del luogo. Inoltre, dentro al contenitore si trova sempre un piccolo registro delle persone che lo hanno trovato. Un’attività davvero originale che può coinvolgere tutta la famiglia.

Pokémon Go

Con un concetto simile, ma con nascita più recente, troviamo anche Pokémon Go. Nonostante sia meno di moda rispetto a qualche anno fa, nulla ci vieta di scaricarlo di nuovo e divertirci a catturare Pokémon, ovvero delle creature immaginarie, passeggiando in giro. Il gioco non consiste solamente nel catturare i Pokémon, ma anche nell’allenamento e nelle sfide create apposta per intrattenere. Un bel divertimento per tutti e, in particolare, un ottimo modo per distrarre i nostri bambini o nipoti.

Fotografia

L’ultima sfida può essere modellata a piacere e gusto personale del lettore. Si tratta di utilizzare la fotocamera del nostro telefono in maniera creativa. La fotografia è uno degli hobby più divertenti da fare in viaggio e sperimentare con il cellulare può essere davvero divertente. Non solo foto di monumenti o selfie, proviamo a fotografare anche le piccole cose che vi hanno colpito di una città. Può essere un graffito, una maniglia particolare o una pianta. Anche nei musei, per esempio, spesso è più divertente fare foto a particolari di un dipinto che a tutto il dipinto in sé.

Se vogliamo coinvolgere tutta la famiglia, potreste fare una sfida, per esempio a chi fotografa più vasi rossi. Le possibilità sono infinite, diamo sfogo alla nostra creatività. Non solo porteremo a casa delle foto molto più originali, ma svilupperemo anche un occhio molto più attento e un maggiore apprezzamento per i particolari.

Se vogliamo tenerci in forma durante la vacanza, proviamo queste app perfette e gratuite per chi vuole cominciare a correre ma non trova la motivazione.