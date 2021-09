Arriva la stagione fredda e l’idea di trascorrere il tempo all’aperto non è più così allettante. Tra il cattivo tempo, il buio già in tardo pomeriggio e le temperature che cambiano, in molti sono alla ricerca di un nuovo passatempo.

In particolare, ci si domanda come trascorrere il tempo in modo produttivo e divertente anche da casa. In questo caso, un’idea decisamente entusiasmante soprattutto per i più artistici è di cominciare a disegnare. Infatti, esistono corsi di disegno e di pittura anche per gli adulti, per imparare una nuova arte in compagnia.

Difficile da credere ma questo hobby che tutti conoscono ci regalerà splendide sorprese

Anche se in molti pensano che sia difficile imparare a suonare uno strumento, o a disegnare una volta adulti, in realtà non sempre è così. Infatti, è possibile imparare a disegnare ad ogni età, l’importante è aver voglia di mettersi alla prova. Esistono diversi corsi di disegno sia online che dal vivo, con cui imparare le basi e scoprire il proprio stile passo dopo passo. Per cui, a seconda delle proprie preferenze, sarà possibile imparare quest’arte sia in compagnia, che a casa sul divano.

Imparando a disegnare sarà possibile occupare le ore serali in casa senza il bisogno di uscire al freddo. Inoltre, con il disegno si impara un nuovo e originale modo per comunicare. In molti, poi, trovano che l’arte sia un qualcosa di terapeutico, per esprimere delle emozioni complesse anche senza parole e imparare a conoscersi a fondo. Vediamo quindi quali sono i principali vantaggi di cominciare a disegnare.

Perché cominciare a disegnare

Anche se è difficile da credere ma questo hobby che tutti conoscono ci regalerà splendide sorprese. Infatti, dipingere e disegnare permette di ritagliarsi un momento di tranquillità in cui osservare con calma la realtà in ogni suo dettaglio. In molti lo trovano utile per combattere lo stress e per superare i brutti momenti.

Inoltre, imparando a disegnare sarà possibile conoscersi a fondo e trovare il proprio stile, per creare un qualcosa di unico e irripetibile. Quindi, perché appendere il solito dipinto preso all’Ikea, se ce n’è uno firmato col proprio nome?

Infine, dipingendo si stimola il cervello e si usano entrambi gli emisferi, per cui può essere un ottimo esercizio per mantenere giovani i nostri neuroni.

Per cui, visti tutti questi vantaggi del disegno, perché non provare?